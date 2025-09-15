ठीक नहीं हुआ मरीज तो हर बार डॉक्टर नहीं जिम्मेदार, महिला की मौत पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो इसके लिए हर बार डॉक्टर को लापरवाही का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर भी चाहते हैं कि उनकी छवि खराब ना हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो इसके लिए हर बार डॉक्टर को ही लापरवाही का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर किसी फिजीशियन के इलाज से मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है या फिर सर्जरी फेल हो जाती है, केवल इसी बुनियाद पर डॉक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई पुख्ता कारण ना हो डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप बेबुनियाद ही हैं।

बच्चे को जन्म देते वक्त एक महिला की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, मार्टिन एफ डिसूजा बनाम मोहम्मद इशफाक केस में भी यही कहा गया था कि कोई भी जिम्मेदार प्रोफेशनल कभी नहीं चाहेगा कि उसके मरीज को नुकसान हो और उसकी खुद की छवि खराब हो। हालांकि कई बार प्रयास के बाद भी इलाज फेल हो जाता है और डॉक्टर या फिर सर्जन पर लापरवाही का आरोप लगता है। लेकिन जब तक लापरवाही के पुख्ता सबूत ना हों, ये आरोपी बेबुनियाद ही कहे जाएंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल प्रोफेशन कमर्शलाइज होने की वजह से बहुत सारे डॉक्टर अपनी शपथ को भूल जाते हैं और पैसा बनाने के लिए मरीजों को परेशान करते हैं। हालांकि इसके लिए सभी डॉक्टरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश को खारिज कर दिया। शिकायत में कहा गया था कि नर्सिंग होम में डिलिवरी कराने के लिहाज से सुविधाओं और उपरकरणों की कमी थी।

बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश में डॉक्टर को उन आधारों पर दोषी पाया गया था जिसका जिक्र शिकायतकर्ता ने नहीं किया था। एनसीडीआरसी ने 2012 में फैसला सुनाया था। 2005 में बच्चे के जन्म के बाद एक मरीज चरणप्रीत कौर की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मूल शिकायत को खारिज कर दिया और मृतक के पति मनमीत सिंह को मुआवजे के तौर पर मिली 10 लाख की रकम वापस करने का आदेश दे दिया।