तब तो आपको जेल में होना चाहिए, चुनाव आयोग पर क्यों फूट पड़ा महुआ मोइत्रा का गुस्सा



टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार में 22 लाख मृत वोटरों को लेकर चुनाव आयोग के दावे पर यह हमला बोला है। महुआ ने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो पिछले कुछ बरसों के चुनाव आयोग के हर अधिकारी और चुनाव आयुक्त को जेल में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों और बिहार में एसआईआर को लेकर रविवार को प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में जो 22 लाख मृत वोटरों का आंकड़ा है, उनकी मौत पिछले छह महीने में नहीं हुई है। बल्कि इन लोगों की मौत पिछले कुछ बरसों में हुई है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि हालांकि इन्हें रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया जा सका। आयोग के इसी दावे पर महुआ मोइत्रा का गुस्सा फूट पड़ा है।



शेयर किया वीडियो

महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस को लेकर अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में महुआ ने लिखा है, ‘सर, हमारे आईक्यू को भाजपा कैडर जैसा न समझें।’ टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि आज आपके द्वारा किए गए दावों पर हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में हर साल बिहार में मतदाता सूची में रिवीजन किया है। यह सबकुछ चुनाव आयोग की निगरानी में हुआ है। अगर इसके बावजूद वोटर लिस्ट में से मृत वोटर्स के नाम हटाए नहीं जा सके तो इसके लिए किसको दोष देना चाहिए।



तो फिर गलती किसकी

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि अगर आंकड़े ठीक नहीं हैं तो फिर गलती किसकी है? यह सबकुछ तो आपकी ही देख-रेख में हुआ है। इसलिए आप ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। महुआ ने अपने वीडियो में दूसरा मुद्दा उठाते हुए कहा कि आपने विपक्ष के ऊपर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि बिहार की वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए 65 लाख वोटरों का आंकड़ा सामने लाया जाए। हम तो यह भी नहीं जानते कि यह 65 लाख लोग हैं कौन?