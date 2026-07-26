दबाव में भले देना पड़ा इस्तीफा,धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी ताकत से खड़ी हुई भाजपा; किसने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधान को समझना है तो उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को जानना होगा। छात्र आंदोलनों से निकले इस नेता ने युवावस्था से ही राष्ट्र निर्माण को अपनी प्राथमिकता बनाया।
Dharmendra Pradhan: भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण समेत कई नेताओं ने प्रधान के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, समेत कई नेताओं ने सोशल मीडया पर पोस्ट में प्रधान के काम, जज्बे और समर्पण की प्रशंसा की है। माना जा रहा कि प्रधाान को जल्द संगठन या अन्यत्र अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। नवीन ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में प्रधान ने भारत के शिक्षा परिदृश्य को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य पहलों के अलावा एतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सफलतापूर्वक लागू किया। पार्टी इस निर्णय में धर्मेंद्र प्रधान के साथ दृढ़ता से खड़ी है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधान को समझना है तो उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को जानना होगा। छात्र आंदोलनों से निकले इस नेता ने युवावस्था से ही राष्ट्र निर्माण को अपनी प्राथमिकता बनाया। मेरी और उनकी पृष्ठभूमि छात्र राजनीति की रही है, मैं उन्हें शुरुआती दिनों से ही जानता हूं।
गोयल बोले- अटूट विश्वास जरूरी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधान ने हमेशा युवाओं की उम्मीदों के प्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन और गहरा जुड़ाव दिखाया है। शिक्षा में सुधार लंबे समय का काम होता है। इसके लिए लगातार कोशिश, बातचीत और बदलाव लाने वाली शक्ति पर अटूट विश्वास जरूरी है। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि देश की शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार करने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया।
युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया : रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवाओं और विद्यार्थियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के लिए हमारे विद्यार्थियों और युवाओं की भावनाओं का सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये प्रतिबद्धता सर्वोपरि हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रधान का कार्यकाल देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनके समर्पण का परिचायक रहा है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें