दादी को गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए और फिर... अभिजीत दीपके की मां क्या बोलीं?
अभी अभिजीत की दादी के निधन को दस दिन भी नहीं बीते हैं। इन सबके बीच, हमें पता चला था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे।
अभिजीत दीपके को शनिवार को जमानत मिल गई। इसके बाद उनकी मां का बयान आया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपके की मां, अनीता दीपके ने कहा कि हम बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी अभिजीत की दादी के निधन को दस दिन भी नहीं बीते हैं। इन सबके बीच, हमें पता चला था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। दीपके की मां ने कहा कि हम यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अच्छा काम कर रहा था। सरकार उसे बार-बार क्यों गिरफ्तार कर लेती है? उन्होंने कहा कि हमने समाचार में देखा कि अभिजीत दीपके को जमानत मिल गई है। इसके बाद हमें थोड़ी राहत मिली। हम सुबह से ही टेंशन में थे, लेकिन अब जाकर थोड़ी राहत मिली है।
पिता की भी तबियत ठीक नहीं
जब अभिजीत की मां से उनके पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी मां गुजर गई हैं। इसको लेकर वह टेंशन में हैं। उनकी भी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है। इसलिए वह बात नहीं कर पा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन लोगों की दीपके से कोई बात हुई थी। इस पर अभिजीत की मां ने कहा कि नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दीपके के दोस्त से बात हो गई है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश में हैं कि दीपके से बात की जाए।
पुलिस ने दी है सशर्त जमानत
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को सशर्त जमानत दे दी गई। उनसे शांति बनाए रखने संबंधी बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को कनॉट प्लेस में कॉजपा के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही दीपके को हिरासत में ले लिया गया था। दीपके को 10 अक्टूबर को दिए गए शांति बॉण्ड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लिखित आदेश का इंतजार
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शांति बॉण्ड में दिए गए आश्वासन के आधार पर, उन्हें छोड़ दिया गया। हम आगे की जानकारी के लिए लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दीपके को मंदिर मार्ग पुलिस थाने में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। हालांकि, पुलिस ने इस घटनाक्रम पर कोई बयान जारी नहीं किया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थाने और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई।
हिरासत में क्यों लिया था
पुलिस ने शुक्रवार को कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के लिए एकत्र होने से पहले दीपके को दो नोटिस दिए थे। वह जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। शुक्रवार को शाम पांच बजे निर्धारित मार्च से पहले नोटिस देने के लिए 20 से अधिक पुलिसकर्मी दीपके के झंडेवालान स्थित आवास पर पहुंचे।
पहले नोटिस में उन्हें कनॉट प्लेस के आसपास प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने से रोक दिया गया था, जबकि दूसरा नोटिस विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जारी किया था। यह दीपके और कॉजपा नेताओं सौरव दास तथा आशुतोष रांका पर लगाई गई बॉण्ड संबंधी शर्तों से जुड़ा था। दूसरे नोटिस में दोहराया गया कि तीनों को एहतियातन हिरासत में लेने के बाद अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छा आचरण करने का निर्देश दिया था।
दस अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन से पहले दीपके, दास और रांका को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और दिल्ली कैंट पुलिस थाने में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। तीनों को 50-50 हजार रुपये के जमानती बांड भरने और एक साल तक शांति बनाए रखने तथा अच्छा आचरण करने का वचन देने के बाद रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कई प्राथमिकी दर्ज कीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।