आपके हथियारों से भारत पर हमले होते हैं… जयशंकर ने यूरोपीय देशों को दिया टका सा जवाब; रूसी तेल को लेकर उठे थे सवाल
2022 में जब यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब वैश्विकर बाजार में हाहाकार मचने और कीमतें आसमान छूने का खतरा पैदा हो गया था। तब अमेरिका ने खुद भारत से रूसी तेल खरीदने की अपील की थी।
रूस से तेल खरीदने के फैसले पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे पश्चिमी मीडिया और यूरोपीय देशों को भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उनके ही देश में पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा है कि यूरोप को भी यह सोचना चाहिए कि उसके देश में बने हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमलों के लिए होता है, लेकिन यूरोप को भारत से कोई खतरा नहीं है।
जयशंकर ने यह बातें फिनलैंड में गुरुवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। कॉन्फ्रेंस के बीच जब एक पत्रकार ने भारत पर रूस के प्रति सहानुभूति रखने और रूसी तेल खरीदने के लिए उतावला होने जैसे आरोप लगाए, तब जयशंकर ने यूरोप और अमेरिका की ही कुंडली खोल दी। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की नैतिकता पर सवाल उठाने पर जयशंकर ने कहा, "मैं यहां एक बात साफ कर दूं। आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। काश, मैं यही बात भारत के संदर्भ में यूरोप के हथियारों को लेकर कह पाता!”
उन्होंने आगे कहा, “सच यह है कि यूरोप ऐसे देशों को हथियार बेचता है, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमलों के लिए किया जाता है। यह सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई काम नहीं किया, इसलिए मेरा यह कहना पूरी तरह तर्कसंगत है।"
भारत को तलाशने पड़े विकल्प
वहीं रूसी तेल खरीदने के भारत के रुख पर जयशंकर ने बताया कि कैसे यूरोपीय देशों के फैसलों ने ही भारत को यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। उन्होंने बताया, "हम तेल की कीमत और उपलब्धता के आधार पर खरीदारी करते हैं। उस समय बाजार में जो तेल उपलब्ध था, वह रूस का ही तेल था क्योंकि यूरोपीय देशों ने मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जो कि हमेशा से भारत का सप्लायर था।” इसीलिए भारत को दूसरे विकल्प तलाशने पड़े।
अमेरिका खुद चाहता था भारत खरीदे रूसी तेल
बता दें कि वैश्विक कीमतों को स्थिर करने के लिए अमेरिका खुद चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदे। भारत पहले भी इसका खुलासा कर चुका है। 2022 में जब यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मचने और कीमतें आसमान छूने का खतरा पैदा हो गया था। जयशंकर ने बताया, “उस वक्त अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से रूसी तेल खरीदने के लिए कहा था, ताकि वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखा जा सके और बढ़ती कीमतों को रोका जा सके।”
हितों से समझौता नहीं करेगा भारत
बता दें कि पश्चिमी देश और अमेरिका कई बार भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने की आलोचना कर चुके हैं। उनका आरोप है कि भारत रूस के मुनाफे में सहयोग कर युद्ध की फंडिंग कर रहा है। अमेरिका ने पिछले साल इस तरह के आरोप लगाते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था। हालांकि भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि भारत अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें