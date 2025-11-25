Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsEthiopia volcano eruption afar pollution in delhi ash clouds impact on aqi IMD
Ethiopia Volcano: कब तक छटेंगे इथियोपिया से भारत आए राख के बादल, IMD ने बताया; किन शहरों पर असर

Ethiopia Volcano: कब तक छटेंगे इथियोपिया से भारत आए राख के बादल, IMD ने बताया; किन शहरों पर असर

संक्षेप:

Delhi Air: माना जा रहा है कि ये बादल भारतीय शहरों के AQI पर खास असर नहीं डालेंगे, लेकिन इनके चलते हिमालय और इससे सटे तेराई बेल्ट में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ताजा अपडेट दिया है।

Tue, 25 Nov 2025 09:59 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इथियोपिया से भारत पहुंचे राख के बादल को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। IMD ने जानकारी दी है कि मंगलवार शाम तक राख के ये बादल छट सकते हैं और भारत से आगे जा सकते हैं। दिल्ली 9 हजार किमी से ज्यादा दूरी पर फंटे ज्वालामुखी के चलते ये गुबार भारत पहुंचे हैं, जिनके चलते हवाई यातायात खासा प्रभावित हुआ है। साथ ही दिल्ली समेत कई शहर प्रभावित हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के इन बादलों का अगला पड़ाव चीन होगा। विभाग ने जानकारी दी है कि ये भारत से मंगलवार शाम 7 बजकर 30 मिनट तक छंट सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये बादल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में तैरते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये बादल भारतीय शहरों के AQI पर खास असर नहीं डालेंगे, लेकिन इनके चलते हिमालय और इससे सटे तेराई बेल्ट में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा प्रभावित हो सकती है।

हायली गुब्बी ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी 10 हजार साल से भी अधिक समय के बाद सक्रिय हुआ है। इसके कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इससे भारत से पश्चिम एशिया की तरफ जाने वाली उड़ानें प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने 'यूनीवार्ता' को बताया कि उसकी दुबई जाने वाली उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को हायली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद राख का गुबार करीब 14 किमी ऊपर तक उड़ा था। इसके बाद ये गुबार पूर्व में रेड सी के ऊपर फैल गया और अरब प्रायद्वीप और भारतीय महाद्वीप की और फैल गया था। IMD ने बयान दिया, 'उच्च स्तरीय हवाएं राख के बादल को इथियोपिया से रेड सी, यमन, ओमान और आगे अरब सागर ले गईं। साथ ही पश्चिम और उत्तरी भारत तक पहुंचीं।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Delhi Air Pollution Delhi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।