Ethiopia Volcano: कब तक छटेंगे इथियोपिया से भारत आए राख के बादल, IMD ने बताया; किन शहरों पर असर
Delhi Air: माना जा रहा है कि ये बादल भारतीय शहरों के AQI पर खास असर नहीं डालेंगे, लेकिन इनके चलते हिमालय और इससे सटे तेराई बेल्ट में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ताजा अपडेट दिया है।
इथियोपिया से भारत पहुंचे राख के बादल को लेकर मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। IMD ने जानकारी दी है कि मंगलवार शाम तक राख के ये बादल छट सकते हैं और भारत से आगे जा सकते हैं। दिल्ली 9 हजार किमी से ज्यादा दूरी पर फंटे ज्वालामुखी के चलते ये गुबार भारत पहुंचे हैं, जिनके चलते हवाई यातायात खासा प्रभावित हुआ है। साथ ही दिल्ली समेत कई शहर प्रभावित हुए हैं।
IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राख के इन बादलों का अगला पड़ाव चीन होगा। विभाग ने जानकारी दी है कि ये भारत से मंगलवार शाम 7 बजकर 30 मिनट तक छंट सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ये बादल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में तैरते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये बादल भारतीय शहरों के AQI पर खास असर नहीं डालेंगे, लेकिन इनके चलते हिमालय और इससे सटे तेराई बेल्ट में सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
हायली गुब्बी ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी 10 हजार साल से भी अधिक समय के बाद सक्रिय हुआ है। इसके कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इससे भारत से पश्चिम एशिया की तरफ जाने वाली उड़ानें प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने 'यूनीवार्ता' को बताया कि उसकी दुबई जाने वाली उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को हायली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद राख का गुबार करीब 14 किमी ऊपर तक उड़ा था। इसके बाद ये गुबार पूर्व में रेड सी के ऊपर फैल गया और अरब प्रायद्वीप और भारतीय महाद्वीप की और फैल गया था। IMD ने बयान दिया, 'उच्च स्तरीय हवाएं राख के बादल को इथियोपिया से रेड सी, यमन, ओमान और आगे अरब सागर ले गईं। साथ ही पश्चिम और उत्तरी भारत तक पहुंचीं।'