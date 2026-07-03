रेसिंग कारों में हो रहा इथेनॉल का इस्तेमाल; पहली बार हरदीप पुरी ने बताया क्यों लिया गया बड़ा फैसला
देश में इथेनॉल मिश्रण को लेकर चल रही बहस के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेसिंग कारों में इथेनॉल का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है और यह जैव ईंधन वाहनों की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
देश में इथेनॉल मिश्रण को लेकर जारी बहस के बीच पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने स्पष्ट किया कि रेसिंग कारों में इथेनॉल का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह जैव ईंधन वाहनों की गति और प्रदर्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री पुरी ने सरकार की उच्च स्तर के जैव ईंधन मिश्रण की नीति का बचाव करते हुए मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता का जिक्र किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे तेल विपणन कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है।
माइलेज पर असर
इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से वाहनों के माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन यह अन्य कई कारकों के कारण भी हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि ई-वाहनों और जैव ईंधन मिश्रित वाहनों के लिए बाजार में पर्याप्त जगह है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत E20 से आगे बढ़ने पर तभी विचार करेगा, जब पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग और परीक्षण पूरे हो जाएंगे।
अन्य देशों का उदाहरण
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका में E10 का व्यापक उपयोग हो रहा है, E15 बढ़ रहा है और लाखों फ्लेक्स-फ्यूल वाहन E85 पर चल रहे हैं। ब्राजील ने E27 को अनिवार्य कर दिया है और 100 प्रतिशत इथेनॉल की ओर बढ़ रहा है। कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देश भी उच्च इथेनॉल मिश्रण अपना चुके हैं। भारत का E20 कार्यक्रम इस वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
थेनॉल की उच्च ऑक्टेन रेटिंग (लगभग 108 RON) इसे उच्च-प्रदर्शन इंजनों के लिए आदर्श बनाती है, जो बेहतर एंटी-नॉकिंग, शक्ति और शीतलन प्रदान करती है। भारत का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 2000 के दशक से चल रहा है। 2013-14 में 38 करोड़ लीटर की उत्पादन क्षमता अब बढ़कर 2000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो गई है। मिश्रण स्तर 1.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2025 में 20 प्रतिशत पहुंच गया है। मंत्रालय के अनुसार, 2014-15 से अब तक इस कार्यक्रम से...
- 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत
- किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
- 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन
- 930 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है
मंत्री ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जैव ईंधन न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रहा है।
तेल कंपनियों पर 1.88 लाख करोड़ का बोझ
मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकारी तेल कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। पुरी ने बताया कि मध्य पूर्व संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लागत से कम दाम पर बेचने के चलते कंपनियों को 74,781 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इन ईंधनों पर कुल अंडर-रिकवरी 1,88,871 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी आने के बावजूद कंपनियां अभी दो महीने पहले खरीदे गए महंगे स्टॉक का प्रोसेसिंग कर रही हैं। खुदरा ईंधन कीमतों में कटौती की संभावना पर सवाल के जवाब में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह अभी काल्पनिक स्थिति है। अगर कीमतों में गिरावट 2-3 महीने तक बनी रही, तो हम आगे देखेंगे।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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