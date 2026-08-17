पहले ही गिरफ्तार कर लो, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रवेश लगी रोक तो भड़की कॉकरोच पार्टी

सीजेपी ने जब स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया तो राजस्थान की सरकार ने स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किए गए हैं। इसपर सीजेपी ने कहा कि उन्हें एडवांस में ही गिरफ्तार कर लें क्योंकि अभियान नहीं रुकेगा।

कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के हालात पर वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। वहीं राजस्थान की सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से नए आदेशों वाला लेटर जारी करवा दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल में किसी भी बाहरी का बिना इजाजत प्रवेश वर्जित होगा। इसके अलावा कोई भी बच्चों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेगा। सरकार के इस फैसले केबाद सियासी पारा चढ़ गया है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि या तो हमें स्कूल में प्रवेश दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए।

सीजेपी बोली- एडवांस में गिरफ्तार करवा लो रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कहा, दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें, या फिर हम पर एडवांस में FIR करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किया हमला कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटसारा ने बीजेपी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि अब बीजेपी की सरकार स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता की बजाय स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो व वीडियो पर रोक, और सवाल पूछने वालों पर पहरा लगा दिया है।

सवाल ये है कि अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो डर कैसा? टूटे भवन, जर्जर कमरों, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरें सामने आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है?

कांग्रेस ने भी दे दी आंदोलन की चेतावनी डोटसारा ने कहा, विद्यालय जनता के हैं, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं हैं जो मनमाने आदेश थोपे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन एवं विकास से जुड़े तंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज की निगरानी को कमजोर करने वाला कोई भी निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर स्कूलों की हालत नहीं सुधरी तो वह भी आंदोलन करेगी।

शिक्षा विभाग ने आदेश में क्या कहा है? 1. प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, केवल वे शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे, जो अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हों ।

2. प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा ।

3. प्रधानाचार्य, किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

4. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही अनुमन्य होगी ।

5. विद्यालय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन अथवा प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा अथवा सुरक्षा प्रभावित हो ।

6. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इंकार करता है, अनाधिकृत फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस तथा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. प्रधानाचार्य किसी भी ऐसे आगंतुक का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं, जिसकी उपस्थिति से सुरक्षा, निजता, अनुशासन अथवा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो ।

8. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी आगंतुक व्यक्तिगत बालक-बालिका की जानकारी का संग्रह अथवा उसकी पहचान या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा, जो गतिविधि बालक-बालिका के सर्वोत्तम हित में न हो तथा उससे उसकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो ।

9. समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उल्लिखितानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानाचार्य / संस्था प्रधान आवश्यकतानुसार बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर छोड़ने के निर्देश दे सकते हैं, स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त कर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य विद्य मान विधियों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं।