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पहले ही गिरफ्तार कर लो, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्रवेश लगी रोक तो भड़की कॉकरोच पार्टी

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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सीजेपी ने जब स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया तो राजस्थान की सरकार ने स्कूलों में बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किए गए हैं। इसपर सीजेपी ने कहा कि उन्हें एडवांस में ही गिरफ्तार कर लें क्योंकि अभियान नहीं रुकेगा।

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राजस्थान सरकार के आदेश पर सीजेपी बोली- पहले ही गिरफ्तार कर लो

कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया है। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के हालात पर वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। वहीं राजस्थान की सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से नए आदेशों वाला लेटर जारी करवा दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि स्कूल में किसी भी बाहरी का बिना इजाजत प्रवेश वर्जित होगा। इसके अलावा कोई भी बच्चों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेगा। सरकार के इस फैसले केबाद सियासी पारा चढ़ गया है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि या तो हमें स्कूल में प्रवेश दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर लिया जाए।

सीजेपी बोली- एडवांस में गिरफ्तार करवा लो

रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कहा, दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें, या फिर हम पर एडवांस में FIR करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किया हमला

कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटसारा ने बीजेपी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि अब बीजेपी की सरकार स्कूलों की हालत सुधारने की बजाय अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता की बजाय स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो व वीडियो पर रोक, और सवाल पूछने वालों पर पहरा लगा दिया है।

सवाल ये है कि अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो डर कैसा? टूटे भवन, जर्जर कमरों, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरें सामने आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है?

कांग्रेस ने भी दे दी आंदोलन की चेतावनी

डोटसारा ने कहा, विद्यालय जनता के हैं, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं हैं जो मनमाने आदेश थोपे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन एवं विकास से जुड़े तंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज की निगरानी को कमजोर करने वाला कोई भी निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर स्कूलों की हालत नहीं सुधरी तो वह भी आंदोलन करेगी।

शिक्षा विभाग ने आदेश में क्या कहा है?

1. प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, केवल वे शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे, जो अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु विधिवत अधिकृत हों ।

2. प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा ।

3. प्रधानाचार्य, किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय अथवा विद्यार्थियों की किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

4. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों अथवा विद्यालय गतिविधियों का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही अनुमन्य होगी ।

5. विद्यालय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन अथवा प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा अथवा सुरक्षा प्रभावित हो ।

6. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इंकार करता है, अनाधिकृत फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी का प्रयास करता है अथवा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस तथा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. प्रधानाचार्य किसी भी ऐसे आगंतुक का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं, जिसकी उपस्थिति से सुरक्षा, निजता, अनुशासन अथवा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो ।

8. प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी आगंतुक व्यक्तिगत बालक-बालिका की जानकारी का संग्रह अथवा उसकी पहचान या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा, जो गतिविधि बालक-बालिका के सर्वोत्तम हित में न हो तथा उससे उसकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो ।

9. समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उल्लिखितानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रधानाचार्य / संस्था प्रधान आवश्यकतानुसार बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर छोड़ने के निर्देश दे सकते हैं, स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त कर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा अन्य विद्य मान विधियों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकते हैं।

प्रदत्त निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें ।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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