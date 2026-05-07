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पूरी दुनिया जानती है... ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत ने PAK को दिया करारा जवाब

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की सरकारी नीति का एक हथियार रहा है। भारत के तौर पर हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

पूरी दुनिया जानती है... ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत ने PAK को दिया करारा जवाब

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प लिया। नई दिल्ली का यह कड़ा संदेश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "आज हम 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमला असल में क्या था। हमने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया।"

उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "पूरी दुनिया जानती है कि सीमा पार आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की सरकारी नीति का एक हथियार रहा है। भारत के तौर पर हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।" जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारत ने पिछले साल 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के नौ ठिकानों पर हवाई हमले किए गए और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

इन हमलों के बाद तनाव तेजी से बढ़ गया और पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए। हालांकि, भारतीय सेना ने उनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। दोनों पक्षों के सेना अधिकारियों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत के बाद, 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के साथ ही यह टकराव समाप्त हो गया।

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इससे पहले, भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर(पीओके) में ध्वस्त किए गए आतंकवादी ठिकानों को अब पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में ले जाया जा रहा है लेकिन उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वे बेशक कहीं भी छिप जाएं वहां सुरक्षित नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के संचालन महानिदेशक रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वायु सेना के संचालन महानिदेशक रहे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और नौ सेना के संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद ने भारत के सैन्य इतिहास के सफल और सबसे अधिक बहुचर्चित अभियान की पहली वर्षगांठ पर पिछले एक वर्ष के परिदृश्य पर गुरुवार को यहां सेनाओं का दृष्टिकोण रखा।

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लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "हमें पता चला है कि वहां दोबारा से आतंकवादी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। इन आतंकवादी ठिकानों और इनमें मौजूद आतंकवादियों की संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है।" उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर से अंदर तक मार की थी इसे देखते हुए अब कुछ आतंकवादी ठिकानों को सुरक्षा के लिए लिहाज से भीतरी इलाकों में ले जाया जा रहा है।

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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