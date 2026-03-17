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गर्लफ्रेंड को रंग लगाने से भड़का युवक, हरियाणा में दोस्त को पटरी पर बांधकर रेल से कटवाया

Mar 17, 2026 08:26 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस का कहना है कि हत्या की मुख्य वजह होली पर हुई वारदात है, जहां कालू ने संजू की महिला मित्र को रंग लगा दिया था। कथित तौर पर संजू इस बात से गुस्से में आ गया था और कालू को मारने का फैसला कर लिया था। जांचकर्ता ने कहा कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी थी।

गर्लफ्रेंड को रंग लगाने से भड़का युवक, हरियाणा में दोस्त को पटरी पर बांधकर रेल से कटवाया

हरियाणा के पानीपत में रेल की पटरियों पर मिले युवक की मौत का केस पुलिस ने सुलझा लिया है। खुलासा हुआ है कि 23 वर्षीय युवक की हत्या गुस्से और पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को होली पर रंग लगाए जाने से नाराज था, जिसके चलते उसने युवक की हत्या कर दी। इस वारदात को आत्महत्या दिखाने के लिए लाश को पटरियों पर डाल दिया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा है कि अपने दोस्त की प्रेमिका पर कथित तौर पर होली का रंग लगाने के चलते 23 साल के युवक कालू की हत्या हो गई। इसके बाद आरोपी ने वारदात को खुदकुशी दिखाने के लिए शव को पटरियों पर डाल दिया था। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना गया था। हालांकि, इसके बाद जीआरपी जांच में पता चला कि यह हत्या थी।

पुलिस ने पीड़ित के गांव महमूदपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान संजू, राहुल और विशाल के तौर पर हुई है। संजू इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड है। रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने होली पर हुए विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया है। जांच के दौरान तीनों ने अपराध कबूल कर लिया है।

क्या थी वजह

पुलिस का कहना है कि हत्या की मुख्य वजह होली पर हुई वारदात है, जहां कालू ने संजू की महिला मित्र को रंग लगा दिया था। कथित तौर पर संजू इस बात से गुस्से में आ गया था और कालू को मारने का फैसला कर लिया था। जांचकर्ता ने कहा कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी थी।

पुरानी रंजिश

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। संजू ने पुलिस को बताया है कि कालू ने एक बार उससे मोटरसाइकिल उधार ली थी, जो हादसे का शिकार हो गई थी। इसके बाद कालू ने उसके रुपये संजू को नहीं दिए।

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ऐसे दिया वारदात को अंजाम

जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने चैनल को बताया कि आरोपी ने बारीकी से हत्या की प्लानिंग की थी। वारदात की शाम संजू ने कालू को घर से बुलाया और तीनों आरोपी उसके साथ शराब पीने चले गए। उस दौरान आरोपियों ने कम शराब पी और कालू को ज्यादा पिला दी। कालू के नशे में होने के बाद आरोपी कथित तौर पर उसे पटरियों के पास ले गए, जहां संजू ने उसके गले पर पेचकस से हमला किया। हालांकि, इसके बाद भी कालू की मौत नहीं हुई।

पुलिस ने कहा कि इसके बाद आरोपियों ने कालू को जिंदा पटरियों से बांध दिया था। नशे की हालत में कालू खुद को बचा नहीं सका। इसके बाद आरोपी मौके से चले गए और रेल कालू के ऊपर से गुजर गई। मोबाइल फोन लोकेशन समेत कुछ डेटा की जांच पर पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। साथ ही आरोपियों ने भी पूछताछ में हत्या की बात कबूल की।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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