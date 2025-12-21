बहुत हो गया जागो मां, अब कोई सेक्युलर गाना गाओ; बंगाल में सिंगर पर हमले की कोशिश

संक्षेप: सिंगर चक्रवार्ती ने दावा किया कि जब वह स्टेज पर 'जागो मां' गा रही थीं, तब मलिक स्टेज पर आया और उन पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस को दी गई शिकायत में सिंगर ने कहा कि वह उन्हें मारना चाहता था।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक इवेंट के दौरान सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती पर शख्स ने हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। महबूब मलिक नामक शख्स पर आरोप लगाया गया है कि वह कार्यक्रम के दौरान चक्रवर्ती से कह रहा था कि जागो मां गाना बहुत हो गया, अब सेक्युलर गाना गाओ। इसके बाद विवाद बढ़ गया और उसने सिंगर को परेशान करना शुरू कर दिया। यह इवेंट पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में स्थित एक प्रावइेट स्कूल में आयोजित किया गया था।

एनडीटीवी के अनुसार, पुलिस अधिकारी मितुन डे ने बताया कि मलिक स्कूल का मालिक है और उसी ने इवेंट भी आयोजित करवाया था। सिंगर चक्रवार्ती ने दावा किया कि जब वह स्टेज पर बंगाल के धार्मिक गाने 'जागो मां' गा रही थीं, तब मलिक स्टेज पर आया और उन पर हमला करने की कोशिश की।'' पुलिस को दी गई शिकायत में सिंगर ने कहा कि वह उन्हें मारना चाहता था।

सिंगर का आरोप है कि उन्हें परेशान करने के दौरान मलिक चिल्ला रहा था कि बहुत हो गया जागो मां, अब कोई सेक्युलर गाना गाओ। उन्होंने पुलिस पर मामला न दर्ज करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मामला दर्ज किया गया और मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''भगवानपुर पुलिस स्टेशन के इनचार्ज और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा।'' वहीं, मलिक के भाई मसूद ने सिंगर के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह ज्यादा पैसों की डिमांड कर रही थीं और उनके स्टेज परफॉर्मेंस में भी देरी हो रही थी। उन्होंने कहा, “वह अपनी आने वाली फिल्म का एक धार्मिक गाना गा रही थीं। इसलिए, उनसे एक सेक्युलर गाना गाने का अनुरोध किया गया, क्योंकि यह एक स्कूल का फंक्शन था। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस रोक दिया और पुलिस स्टेशन चली गईं।”