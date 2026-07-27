जो अल्पमत में है, बहुमत में आ सकता है और बहुमत वाला अल्पमत में... सुनवाई करें मीलॉर्ड! सिब्बल की ये कैसी गुहार?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के दल-बदल विरोधी कानून में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसे संसद में बैठे कानून बनाने वालों ने ही बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्दलीय राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उस याचिका की सुनवाई को लेकर सोमवार को सहमति जताई, जिसमें संविधान की दसवीं अनुसूची की उस व्याख्या पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत विधायक और सांसद किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय का दावा कर दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार को इस पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर संसद को विचार करने की जरूरत है।

यह याचिका ऐसे समय में आई है जब हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) के कई सांसद दसवीं अनुसूची के तहत विलय के प्रावधानों का इस्तेमाल कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। निर्दलीय राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे का ''हमारी राजनीति पर व्यापक प्रभाव'' पड़ता है, क्योंकि इस प्रावधान के कारण अल्पमत में रहने वाला दल बहुमत में आ सकता है, जबकि बहुमत वाला दल अल्पमत में बदल सकता है।

ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सदन में उठाया जाना चाहिए पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए बनायी गयी दसवीं अनुसूची संसद द्वारा पारित की गई थी और इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार करना भी संसद का दायित्व है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ''ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो किसी पार्टी के सामने उठाया जाना चाहिए। दसवीं अनुसूची का उद्देश्य एक प्रक्रिया को विनियमित करना था। हम इसे देख रहे हैं। इसमें कई अन्य मुद्दे भी शामिल हैं।'' सिब्बल ने आरोप लगाया कि पूरी तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने सिब्बल से कहा, ''इसे किसने बनाया? इसे संसद सदस्यों ने बनाया है। यह तय करना सांसदों का काम है। खैर, हम नोटिस जारी करेंगे और इस मामले को संबद्ध कर देंगे।'' सिब्बल ने कहा कि गोवा में विधायकों के दल-बदल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला न्यायालय में लंबित है। इसके बाद पीठ ने याचिका को गोवा मामले के साथ संबद्ध कर दिया।

सिब्बल ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की बता दें कि सिब्बल ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है और कानून की व्याख्या किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने 22 जुलाई को अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह मामला इस प्रश्न से जुड़ा है कि क्या संसद की संरचना इस प्रकार बदली जा सकती है, जैसा कि इस देश में हो रहा है, और इस संदर्भ में दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ चार की क्या व्याख्या होनी चाहिए। सिब्बल ने याचिका में कहा, ''यह जनहित याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। इसमें यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ- चार का यह अभिप्राय नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई विधायी सदस्य 'मानद विलय' के जरिए अयोग्य होने से बच सकते हैं जबकि उस राजनीतिक दल के बहुमत का किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय न हुआ हो और न ही विलय की कोई कोशिश की गई हो।''

दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ- 4 की व्याख्या पर सवाल इसमें कहा गया है कि इस व्याख्या से विधायी सदस्यों या विधायी सदस्यों के समूहों को उस राजनीतिक पार्टी को छोड़ने की अनुमति मिलती है जिसके चुनाव चिह्न पर वे चुने गए थे, और वे दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदलुओं के लिए तय अयोग्यता का सामना किये बिना किसी दूसरी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं। सिब्बल ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ- 4 की ऐसी व्याख्या से बचने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जो संविधान के मूल ढांचे का गंभीर उल्लंघन करती हो। उन्होंने दलील दी कि वास्तव में इस पैराग्राफ ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया है जिसमें ''बड़े पैमाने पर दल-बदल'', ''बिना किसी सिद्धांत के राजनीतिक दलों को तोड़ना'' और ''खरीद-फरोख्त''जैसी चीजें होती हैं, जिससे ''गलत तरीकों'' से लोकतांत्रिक जनादेश को पलट दिया जाता है।

व्याख्या में बदलाव चाहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी, ''यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और ईमानदारी को खत्म करने वाला है और इसने दसवीं अनुसूची के बाकी हिस्सों के उद्देश्य का मज़ाक बना दिया है। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि इस व्याख्या ने नियम को ही खत्म कर दिया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कानून के शासन को बिगाड़ने वाली इस व्याख्या को गलत माना जाना चाहिए।'' सिब्बल ने कहा कि वह संविधान के मूल ढांचे के लिए न्यायिक सुरक्षा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह उस प्रावधान की व्याख्या में बदलाव चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर दलबदल की अनुमति देता है, जिससे चुनाव और पार्टी-आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुचिता पर गंभीर असर पड़ता है।

दसवीं अनुसूची दलबदल रोकने में नाकाम सिब्बल ने कहा, ''दसवीं अनुसूची दलबदल को रोकने और चुनावी ईमानदारी की रक्षा करने में स्पष्ट तौर पर नाकाम रही है, क्योंकि इसमें मौजूद अपवादों ने इस नियम को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है।'' याचिका में दलील दी गई, '' केवल पिछले एक दशक में ही, देश भर की विधानसभाओं और यहां तक कि संसद में भी राजनीतिक दल-बदल का सिलसिला चला है, जिसे सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया है।'' सिब्बल ने कहा कि यह समस्या लगातार बढ़ रही है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में राज्य सरकारें इसलिए गिर गईं या बन नहीं पाईं क्योंकि एक पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए सदस्यों ने बड़े पैमाने पर पाला बदल लिया। चुनाव के तुरंत बाद या कुछ समय बाद ही वे दूसरे दल में शामिल हो गए और नयी सरकार ने उन्हें इसके लिए भारी इनाम भी दिया।