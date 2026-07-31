इंजीनियरिंग छात्रों पर ऐसा क्या बोल गए कांग्रेस CM, बवाल; विपक्ष बोला- खुद कभी कोई…
देशभर में युवाओं के आंदोलन के बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, जिसे युवाओं के लिए अपमानजक माना जा रहा है।
अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान CM रेवंत रेड्डी ने राज्य में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता को लेकर चिंता जता रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलवार हो गए हैं।
इससे पहले कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी राज्य में हर साल पास आउट होने वाले इंजीनियरिंग छात्रों की बड़ी संख्या पर चिंता जता रहे थे। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 1 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग एक जॉब एप्लीकेशन तक लिखना नहीं जानते।
क्या बोले रेवंत रेड्डी?
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, “आप उन्हें एक सादा कागज दीजिए और उनसे जॉब एप्लीकेशन लिखने को कहिए। क्रिमिनल वेस्ट।” उन्होंने आगे कहा कि वे किसी छोटे मोटे जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करते। उन्होंने कहा, “इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसलिए वे किसी छोटे पद के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही उन्होंने कोई स्किल्स सीखी नहीं हैं।” हालांकि विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वह छात्रों या ग्रेजुएट्स को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
BRS का हमला
रेवंत रेड्डी की इस टिप्पणी पर विपक्षी दल भड़क उठे। BRS और BJP ने छात्रों को क्रिमिनल कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। BRS विधायक के टी रामा राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री की योग्यताओं पर ही सवाल उठा दिए। KTR ने पोस्ट में कहा, "क्या रेवंत रेड्डी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई प्रतियोगी परीक्षा लिखी है, क्या उन्होंने खुद कोई इंटरव्यू दिया है?...”
BJP ने भी घेरा
इस बीच BJP के मुख्य प्रवक्ता एनवी सुभाष ने भी एक बयान जारी कर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहले छात्रों को इडियट्स कहा। वहीं उनके करीबी रेवंत रेड्डी उनसे एक कदम आगे निकल गए हैं और इंजीनियरिंग छात्रों को क्रिमिनल वेस्ट बता रहे हैं। सुभाष ने कहा कि इंजीनियर्स हमारे देश की रीढ़ हैं और कांग्रेस ने उनका अपमान करके बड़ा पाप किया है।
कांग्रेस ने किया पलटवार
विपक्ष के जोरदार हमलों के बाद कांग्रेस सांसद किरण कुमार रेड्डी ने रेवंत रेड्डी का बचाव किया। उन्होंने BRS के KTR पर पलटवार करते हुए कहा कि KTR को विरासत में सत्ता मिली है, लेकिन रेड्डी एक सेल्फ मेड नेता है। उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी एक 'सेल्फ-मेड' नेता हैं, जो हर दिन आगे बढ़े हैं, ZPTC सदस्य से MLC, MLA, MP और अब मुख्यमंत्री बने हैं।" उन्होंने अब्राहम लिंकन और विंस्टन चर्चिल जैसे महान नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी नेतृत्व करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प से प्रसिद्धि पाई थी, न कि किसी डिग्री या विरासत से।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें