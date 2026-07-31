पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया, 150 लोग मार दिए; जब इंजीनियर राशिद ने राहुल को संसद में घेरा
उस दौर में पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पैलेट गन की वजह से सैकड़ों युवा कश्मीरी हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे या गंभीर रूप से घायल हुए।
जम्मू और कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने बीते बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कश्मीर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और जनआंदोलन से निपटने के तरीकों को लेकर केंद्र की तत्कालीन और वर्तमान सरकारों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। राशिद ने याद दिलाया कि जब 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब जम्मू-कश्मीर में पदर्शनकारियों के खिलाफ कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल होता था।
लोकसभा में अपना पक्ष रखते हुए इंजीनियर राशिद ने कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य बात है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत का रास्ता चुना और सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि जब बात कश्मीर की आती है तो ऐसा ही सहानभूतिपूर्ण और संवादात्मक दृष्टिकोण कभी क्यों नहीं अपनाया जाता?
राशिद ने भदरवाह में ऑटो चालक आरिफ हुसैन की हत्या का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय मंत्री जिंतेंद्र सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र में पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहिए था न कि सोनम वांगचुक को अनशन तुड़वाने के लिए जूस पिलाने में व्यस्त रहना चाहिए था।
राहुल गांधी को जब घेरा
इंजीनियर राशिद ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा नीत दोनों ही सरकारों ने 2010 और 2016 में कश्मीर में हुई प्रदर्शनों का जवाब संवाद के बजाय बल प्रयोग से दिया। उस दौर में पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पैलेट गन की वजह से सैकड़ों युवा कश्मीरी हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे या गंभीर रूप से घायल हुए।
इंजीनियर राशिद कहते हैं, ‘आज पैलेट गन की बात हो रही है। मैं इंडिया गठबंधन से कहना चाहूंगा। 2010 में तो आपने ही कश्मीर में पैलेट गन शुरू किया। 150 लोग मार दिए। उस समय आप नेशनल कांफ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार चला रहे थे।’ राशिद ने सवाल किया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए आखिर अलग-अलग मापदंड क्यों लागू किए जाते हैं?
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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