मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिनराई विजयन को ED का समन, पूछताछ के लिए बुलाया; क्या है पूरा मामला
अधिकारियों ने बताया कि 81 वर्षीय विजयन के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई है। ईडी ने इस मामले में राज्य पुलिस की ओर से हाल ही में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की है।
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनराई विजयन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएमआरएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 23 अक्टूबर को कोच्चि स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 81 वर्षीय विजयन के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई है। ईडी ने इस मामले में राज्य पुलिस की ओर से हाल ही में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की है। विजयन और उनकी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) लगातार इस मामले में किसी भी गलत काम से इनकार करते रहे हैं।
केरल सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने 12 अक्टूबर को इस मामले में विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थीं। इनमें उनकी बेटी वीणा टी और दामाद व पूर्व मंत्री मोहम्मद रियास के नाम भी शामिल हैं। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से रिश्वत लेने के आरोपों से जुड़ा है। केरल हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ईडी की ओर से राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।
2.78 करोड़ रुपये के भुगतान का मामला
ईडी ने अपनी जांच और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर FIR दर्ज करने की मांग की थी। ईडी का आरोप है कि सीएमआरएल ने विजयन की बेटी वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। एजेंसी के मुताबिक, यह भुगतान आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर किया गया, जबकि इसके पीछे गलत तरीके से पैसे देने का मामला था।
तलाशी के दौरान हाथ से लिखे मिले नोट
ईडी ने अगस्त में जारी बयान में कहा था कि वीणा टी के खिलाफ की गई तलाशी के दौरान कुछ हाथ से लिखे नोट मिले थे। इन नोटों में दुबई में कुछ रकम भेजे जाने से जुड़े लेनदेन का ब्योरा दर्ज था। इन आरोपों की जांच के तहत ही ईडी ने अब विजयन को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच, पिनराई विजयन ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें सतर्कता ब्यूरो को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस तरह मामले में एक ओर ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर FIR दर्ज करने के आदेश को लेकर कानूनी लड़ाई भी जारी है। विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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