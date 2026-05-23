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लाल बत्ती पर रुका CM का काफिला, शुभेंदु अधिकारी ने लगाई वीआईपी कल्चर पर लगाम

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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आमतौर पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला रेड सिग्नल पर नहीं रुकता। वीवीआईपी के आने के पहले ही रास्ता खाली करा लिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस दिशा में सार्थक पहल कर रहे हैं।

लाल बत्ती पर रुका CM का काफिला, शुभेंदु अधिकारी ने लगाई वीआईपी कल्चर पर लगाम

आमतौर पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का काफिला रेड सिग्नल पर नहीं रुकता। वीवीआईपी के आने के पहले ही रास्ता खाली करा लिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस दिशा में सार्थक पहल कर रहे हैं। शनिवार सुबह, मुख्यमंत्री का काफिला एक ऐसे सिग्नल पर रुका, जो रेड था। लेकिन गाड़ियों ने हूटर या सायरन नहीं बजाया, बल्कि सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार किया। इसके बाद ही, मुख्यमंत्री का काफिला वहां से आगे बढ़ा।

ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने का इंतजार
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी इस वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए पुलिस को निर्देश दे चुके हैं। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु सड़क पर भी अपने निर्देश को अमल में लाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चिनार पार्क के घर से सियालदह के रोजगार मेले में जाने वाले थे। रास्ते में पड़ने वाले हल्दीराम मोड पर वीआईपी रोड का सिग्नल रेड था। इस दौरान अन्य गाड़ियों की तरह उसी सिग्नल पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का काफिला भी वहीं, रुक गया। लेकिन पुलिस की पायलट कार ने एक बार भी सायरन नहीं बजाया। करीब एक मिनट प्रतीक्षा करने के बाद सिग्नल हरा होने पर ही मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ा।

निर्देश पर खुद किया अमल
जानकारी के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया था कि पुराने नियम अब नहीं चलेंगे। उन्होंने यह निर्देश भी दिया था कि मुख्यमंत्री के काफिले को भी ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना होगा। अब उन्होंने सड़क पर इसे लागू करके एक नजीर कायम की है। अभी तक इस वीआईपी रोड पर मुख्यमंत्री की गाड़ी, ट्रैफिक नियमों की परवाह करते हुए निकल जाया करती थी।

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लगातार जनहित पर जोर
गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी लगातार जनहित के कदम उठा रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार को राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष में केंद्र से लगभग 3,000 करोड़ रुपए मिलने की मंजूरी मिली है। इसमें से 500 करोड़ रुपए पहले ही हस्तांतरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहाकि केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड राज्य के लाभार्थियों को इस साल जुलाई से वितरित किए जाने की संभावना है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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West Bengal West Bengal News Suvendu Adhikari
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