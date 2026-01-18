जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, जाल में फंसे तीन दहशतगर्द; एक जवान घायल

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक तीन आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया है। वहीं गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर वन क्षेत्र में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के साथ गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया है। वहीं तीन आतंकी सुरक्षाबलों के जाल में फंसे हुए हैं। ये तीनों ही आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद और ग्रैनेड होने की संभावना है।

अधिकारियों के मुताबिक चतरू क्षेत्र में मन्द्रल-सिंघूरा के पास सोननार गांव में पूर्वाह्न के समय घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई। सेना के जम्मू स्थित ‘व्हाइट नाइट कोर’ ने ‘एक्स’ पर इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन त्राशी-1’ नाम दिया। उसने बताया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाये जा रहे संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान के तहत तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों का चतरू के उत्तर-पूर्व में सोननार क्षेत्र में आतंकवादियों से सामना हुआ।

सेना ने बताया, ‘‘घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है तथा नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ अभियान जारी है।’’ सेना ने जवानों द्वारा चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों में गोलीबारी का जवाब देते हुए असाधारण पेशेवर अंदाज और दृढ़ रुख प्रदर्शित करने पर उनकी सराहना की।