eMudhra ने छोड़ा TLS सर्टिफिकेट कारोबार, आखिर क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

भारतीय डिजिटल ट्रस्ट कंपनी ई-मुद्रा ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी मर्जी से ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार बंद कर रही है। यह फैसला कंपनी के डिजिटल सर्टिफिकेट्स में कुछ कमियां पाए जाने के बाद लिया गया है।

भारतीय डिजिटल ट्रस्ट कंपनी ई-मुद्रा ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी मर्जी से ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार बंद कर रही है। यह फैसला उन डिजिटल सर्टिफिकेट्स में कुछ कमियां पाए जाने के बाद लिया गया है। इन कमियों के सामने आने पर गूगल, मोजिला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े इंटरनेट ब्राउजर्स ने ई-मुद्रा के सर्टिफिकेट्स को ब्लॉक कर दिया था। बता दें कि ई-मुद्रा डिजिटल कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ये सर्टिफिकेट देती है। इनमें भारत का इनकम टैक्स पोर्टल जैसी कुछ ऑनलाइन सरकारी सेवाएं भी शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां भी हैं।

कंपनी ने क्या कहा? ई-मुद्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया। इसकी वजह से कंपनी के इस छोटे कारोबार पर बहुत ज्यादा जांच और आलोचना हो रही है। कंपनी ने बताया कि ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार से उसे कुल कमाई का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। कंपनी के चेयरमैन वी श्रीनिवासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्यान की वजह से जांच इतनी हो गई जो इस कारोबार के महत्व से कहीं ज्यादा थी। बोर्ड ने फैसला किया कि इस सेगमेंट से बाहर निकलना कंपनी और उसके शेयरहोल्डर्स के लिए सही रहेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि ग्लोबल SSL/TLS सर्टिफिकेट कारोबार चलाने में बढ़ती कम्प्लायंस जरूरतें, डेटा सॉवरेनिटी के नियम और ज्यादा लागत की वजह से मुश्किल हो रही है। साथ ही कई बड़े प्रोवाइडर ये सर्टिफिकेट मुफ्त में दे रहे हैं, जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है।

ई-मुद्रा ने आगे बताया कि उसने 14 घंटे के अंदर प्रभावित सर्टिफिकेट अथॉरिटीज (CAs) को रद्द करके और तुरंत जानकारी देकर मामले को संभाला। कंपनी के मुताबिक, प्रभावित CAs ने कोई एंड-एंटिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और कोई डेटा लीक भी नहीं हुआ। सभी फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स सही रहे। बता दें कि इस घटना के बाद दो दिनों में कंपनी के शेयरों में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट आई।

क्या होता है SSL/TLS सर्टिफिकेट? SSL/TLS सर्टिफिकेट वेबसाइट और यूजर के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। ये HTTPS कनेक्शन चालू करते हैं और ब्राउजर व वेबसाइट के बीच जाने वाली जानकारी को एन्क्रिप्ट करते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जरूरी जानकारी जांचने के बाद ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ब्राउजर भरोसेमंद सर्टिफिकेट अथॉरिटी पर निर्भर करते हैं कि वेबसाइट का सर्टिफिकेट सही है या नहीं।

मौजूदा ग्राहकों का क्या होगा कंपनी ने साफ किया कि वह तुरंत सभी सेवाएं बंद नहीं करेगी। G1 RSA रूट सर्टिफिकेट का ट्रांजिशन पूरा होने तक मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं जारी रहेंगी। कंपनी ब्राउजर प्रोग्राम और ग्राहकों के साथ मिलकर यह काम कर रही है। प्रभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और पार्टनर्स के जरिए उनके सर्टिफिकेट मुफ्त में बदले जाएंगे। सर्टिफिकेट रिवोकेशन और स्टेटस सर्विस तब तक चलती रहेंगी जब तक जारी किए गए सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हो जाते या बदल नहीं दिए जाते। कंपनी ने कहा कि वह ब्राउजर रूट प्रोग्राम से जुड़े बाकी सभी कमिटमेंट्स पूरे करेगी, जिसमें घटना की पूरी रूट-कॉज रिपोर्ट जमा करना भी शामिल है।