eMudhra ने छोड़ा TLS सर्टिफिकेट कारोबार, आखिर क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
भारतीय डिजिटल ट्रस्ट कंपनी ई-मुद्रा ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी मर्जी से ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार बंद कर रही है। यह फैसला कंपनी के डिजिटल सर्टिफिकेट्स में कुछ कमियां पाए जाने के बाद लिया गया है।
भारतीय डिजिटल ट्रस्ट कंपनी ई-मुद्रा ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी मर्जी से ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार बंद कर रही है। यह फैसला उन डिजिटल सर्टिफिकेट्स में कुछ कमियां पाए जाने के बाद लिया गया है। इन कमियों के सामने आने पर गूगल, मोजिला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े इंटरनेट ब्राउजर्स ने ई-मुद्रा के सर्टिफिकेट्स को ब्लॉक कर दिया था। बता दें कि ई-मुद्रा डिजिटल कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ये सर्टिफिकेट देती है। इनमें भारत का इनकम टैक्स पोर्टल जैसी कुछ ऑनलाइन सरकारी सेवाएं भी शामिल हैं। कंपनी के ग्राहकों में इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां भी हैं।
कंपनी ने क्या कहा?
ई-मुद्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस घटना को जरूरत से ज्यादा तूल दिया गया। इसकी वजह से कंपनी के इस छोटे कारोबार पर बहुत ज्यादा जांच और आलोचना हो रही है। कंपनी ने बताया कि ग्लोबल सर्टिफिकेट कारोबार से उसे कुल कमाई का सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। कंपनी के चेयरमैन वी श्रीनिवासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ध्यान की वजह से जांच इतनी हो गई जो इस कारोबार के महत्व से कहीं ज्यादा थी। बोर्ड ने फैसला किया कि इस सेगमेंट से बाहर निकलना कंपनी और उसके शेयरहोल्डर्स के लिए सही रहेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि ग्लोबल SSL/TLS सर्टिफिकेट कारोबार चलाने में बढ़ती कम्प्लायंस जरूरतें, डेटा सॉवरेनिटी के नियम और ज्यादा लागत की वजह से मुश्किल हो रही है। साथ ही कई बड़े प्रोवाइडर ये सर्टिफिकेट मुफ्त में दे रहे हैं, जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है।
ई-मुद्रा ने आगे बताया कि उसने 14 घंटे के अंदर प्रभावित सर्टिफिकेट अथॉरिटीज (CAs) को रद्द करके और तुरंत जानकारी देकर मामले को संभाला। कंपनी के मुताबिक, प्रभावित CAs ने कोई एंड-एंटिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और कोई डेटा लीक भी नहीं हुआ। सभी फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स सही रहे। बता दें कि इस घटना के बाद दो दिनों में कंपनी के शेयरों में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट आई।
क्या होता है SSL/TLS सर्टिफिकेट?
SSL/TLS सर्टिफिकेट वेबसाइट और यूजर के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। ये HTTPS कनेक्शन चालू करते हैं और ब्राउजर व वेबसाइट के बीच जाने वाली जानकारी को एन्क्रिप्ट करते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जरूरी जानकारी जांचने के बाद ये सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ब्राउजर भरोसेमंद सर्टिफिकेट अथॉरिटी पर निर्भर करते हैं कि वेबसाइट का सर्टिफिकेट सही है या नहीं।
मौजूदा ग्राहकों का क्या होगा
कंपनी ने साफ किया कि वह तुरंत सभी सेवाएं बंद नहीं करेगी। G1 RSA रूट सर्टिफिकेट का ट्रांजिशन पूरा होने तक मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं जारी रहेंगी। कंपनी ब्राउजर प्रोग्राम और ग्राहकों के साथ मिलकर यह काम कर रही है। प्रभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और पार्टनर्स के जरिए उनके सर्टिफिकेट मुफ्त में बदले जाएंगे। सर्टिफिकेट रिवोकेशन और स्टेटस सर्विस तब तक चलती रहेंगी जब तक जारी किए गए सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हो जाते या बदल नहीं दिए जाते। कंपनी ने कहा कि वह ब्राउजर रूट प्रोग्राम से जुड़े बाकी सभी कमिटमेंट्स पूरे करेगी, जिसमें घटना की पूरी रूट-कॉज रिपोर्ट जमा करना भी शामिल है।
जारी रहेंगी अन्य सेवाएं
ई-मुद्रा ने बताया कि उसका ग्लोबल SSL/TLS इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कारोबार से अलग काम करता है। इसलिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), ई-साइन और दूसरी साइनिंग सर्विसेज भारत समेत सामान्य रूप से चलती रहेंगी। एंटरप्राइज PKI प्लेटफॉर्म, emSigner ई-सिग्नेचर सूट और आइडेंटिटी-ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स (SecurePass और emAS) पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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