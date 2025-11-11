दिल्ली में धमका, पाकिस्तान में होने लगी इमर्जेंसी मीटिंग; ब्रिटेन बोला- LoC से दूर रहें
संक्षेप: दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद पाकिस्तान में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। वहीं बॉर्डर से इलाकों में हाई अलर्ट है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत-पाक सीमा से दूर रहने की सलाह दी है।
राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। इस फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि तीनों सेना प्रमुख आपातकाल बैठक करने लगे औऱ राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना ने पट्रोलिंग बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देर रात डीजी आईएसआई और एनएसए की बैठक बुलाई थी।
दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरी दुनिया इस हमले की निंदा कर रही है। वहीं पाकिस्तान इसे फाल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स का कहना है कि भारत ने ही ये धमाके करवाए हैं। वहीं पाकिस्तानियों को अफगान यूजर्स ने कड़ी फटकार लगाई है।
बता दें कि सोमवार शाम दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक के पास ही कार में विस्फोट हो गया था। इसमें कम से कम 9 लोगं की मौत हो गई वहीं कई लोग घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका इतना भयंकर था कि भूकंप जैसा महसूस हुआ।
ब्रिटेन ने जारी की एडवाइजरी
ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वे भारत और पाकिस्तान की सीमा से कम से कम 10 किलोमीर दूर रहें। इसके अलावा वे जम्मू-कश्मीर की यात्रा ना करें। अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है और अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
इसके अलावा फ्रांस के दूतावास ने भी अपने नागरिकों से सतर्क रहने को और भीड़ से दूर रहने को कहा है। ईरान, मिस्र समेत अन्य देशों ने इस हमले की निंदा की है और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है।