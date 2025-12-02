Hindustan Hindi News
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट में ‘मानव बम’ की धमकी, मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप:

कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को बम धमकी मिलने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। धमकी एक ईमेल से मिली थी।

Tue, 2 Dec 2025 09:08 AM
कुवैत से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए रवाना हुई इंडिगो की एक फ्लाइट को मंगलवार सुबह आपात स्थिति में मुंबई डायवर्ट करना पड़ा। विमान में ‘मानव बम’ होने की धमकी वाला एक ईमेल मिला था जिसके बाद फ्लाइट को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह धमकी संदेश दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक मेल पर प्राप्त हुआ, जिसकी जानकारी मिलने पर तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए।

धमकी मिलने के बाद विमान मुंबई डायवर्ट

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E1234 मंगलवार तड़के 1:56 बजे कुवैत से रवाना हुई थी। यह एक Airbus A321-251NX विमान है। फ्लाइट को हैदराबाद पहुंचना था, लेकिन धमकी संदेश के बाद इसे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान ने सुबह 8:10 बजे लैंडिंग की, जिसकी पुष्टि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightRadar24 के डेटा से हुई।

मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट

मुंबई एयरपोर्ट पर विमान के उतरने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों, आपात प्रतिक्रिया टीमों और बम डिस्पोजल स्क्वॉड को हाई अलर्ट पर रखा गया। लैंडिंग के बाद विमान को अलग पार्किंग बे में ले जाकर यात्रियों और क्रू को सुरक्षित निकाला गया। तलाशी अभियान के बाद भी आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा की जा रही है।

पहले भी हुआ था ऐसा मामला

इसी तरह का एक मामला 23 नवंबर को भी सामने आया था, जब बहरीन से हैदराबाद आने वाली एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने पर मुंबई डायवर्ट किया गया था। बाद में पुलिस जांच में वह धमकी झूठी निकली थी।

उस मामले में भी ईमेल के जरिए दावा किया गया था कि विमान में बम लगाया गया है। विमान के मुंबई में सुरक्षित उतरने के बाद पूरी जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इंडिगो की प्रतिक्रिया का इंतजार

इंडिगो एयरलाइंस की ओर से इस ताजा घटना पर आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से जांच रही हैं और धमकी ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं।

क्या होता है मानव बम?

मानव बम (Human Bomb) वह व्यक्ति होता है जो अपने शरीर पर विस्फोटक सामग्री (जैसे जैकेट, बेल्ट या बैग में बंधे IED) बांधकर या निगलकर किसी लक्षित स्थान पर पहुंचता है और खुद को उड़ा लेता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को मार सके। यह आतंकवादी हमलों की सबसे खतरनाक और क्रूर तकनीकों में से एक है, क्योंकि इसमें हमलावर खुद अपनी जान दे देता है और सुरक्षा जांच को चकमा देना आसान हो जाता है।

इस तरह के हमलों में अक्सर RDX, C4 या घरेलू विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें धातु के टुकड़ों (बॉल बेयरिंग, कील आदि) से भरकर घातक प्रभाव बढ़ाया जाता है। विमानन सुरक्षा के संदर्भ में ह्यूमन बम का जिक्र सबसे भयावह होता है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे विमान को हवा में ही नष्ट कर सकता है, जैसा कि 1980-90 के दशक में LTTE और अल-कायदा जैसे संगठनों ने कई बार किया या कोशिश की थी।

