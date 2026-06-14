अब आपके मोबाइल में नहीं बजेगा इमर्जेंसी अलार्म, एक ही महीने में सरकार ने बंद कर दी सेवा; यह है वजह
अब आपके मोबाइल में फिलहाल इमर्जेंसी अलर्ट वाला अलार्म नहीं बजेगा। सरकार ने इस सेवा को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कुछ सुधारों के लिए इसे फिलहाल बंद किया गया है।
बीते दिनों आपके मोबाइल पर तेज अलार्म के साथ ही पॉप-अप मेसेज जरूर आया होगा। अब कुछ दिनों तक किसी के मोबाइल पर इस तरह का संदेश नहीं आएगा। कारण है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ जरूरी रिव्यू और सुधार के बाद इसे फिर से शुरू किया जाएगा।
क्या थी NDMA की एसएमएस सर्विस
बीते दिनों एनडीएमए ने लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से आगाह करने के लिए एक सेवा शुरू की थी। इसके तहत लोगों के मोबाइल फोन पर एक साथ जोरदार अलार्म बजता था और साथ ही संदेश भी फ्लैश होता था। यह सामान्य संदेश से एकदम अलग होता था। किसी आपातकालीन संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था।
क्या है सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस
सरकार ने मई में ही इस सेवा को शुरू किया था। इसके तहत लोगों को अलर्ट किया जाता था। सेवा शुरू होने के बाद कई बार लोगों के पास आंधी या मूसलाधार बारिश के अलर्ट आए। उत्तर भारत में तूफान से पहले भी लोगों के फोन बजने लगे। यह सेवा में तेज अलार्म इसलिए बजता है ताकि आपका ध्यान तुरंत उस संदेश की ओर चला जाए और आप सतर्क हो जाएं।
क्यों सस्पेंड कर दी गई सेवा
अब सवाल है कि एनडीएमए ने इस सेवा को अस्थायी तौर पर बंद क्यों की। इसकी कोई पुख्ता वजह आधिकारिक तौर पर तो नहीं बताई गई है लेकिन जानकारों का कहना है कि कुछ एजेंसियां साथ मिलकर इस तकनीक को और सटीक बनाने और इसकी समीक्षा कर रही हैं। ऐसे में कुछ समय में इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। इस सेवा में कुछ सुधार भी हो सकते हैं।
इस सेवा की क्या है खासियत
इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि बिना इंटरनेट के भी यह अलर्ट आपके मोबाइल पर आ जाताहै। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट मेसेज तुरंत आपके फोन में पहुंचता है। इसमें देर नहीं लगती है। इस मेसेज का अलर्ट भी काफी जोर से बजता है जो कि तुरंत ध्यान खींचता है। इसके अलावा यह सिर्फ उस लोकेशन पर ही संदेश भेजता है जहां खतरे का अंदेशा होता है। इस तकनीक को C-DOT यानी सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स और गृह मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें