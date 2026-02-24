अब पहले मंगल नहीं, चांद पर बस्ती बसाना चाहते हैं एलन मस्क; जानें क्यों बदल दिया अपना फोकस
स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने कहा है कि वह पहले चांद पर शहर बसाएंगे और फिर मंगल का मिशन शुरू करेंगे। पहले वह कहा करते थे कि चांद केवल ध्यान भटकाने वाला है, उनका फोकस मंगल पर ही रहेगा।
SpaceX के फाउंडर एलन मस्क ने अब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने से फोकस हटाकर अपना ध्यान चांद पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह की तुलना में चांद पर जल्दी शहर बसाया जा सकता है और यह शहर भी खुद पर ही निर्भर होगा। उन्होंने दावा किया था कि 2050 तक वह मंगल ग्रह पर 10 हजार लोगों के रहने लायक शहर विकसित कर देंगे। हालांकि अब उन्होंने अपना फोकस बदल दिया है।
मस्क ने कहा था कि मंगल ग्रह की जहरीली हवा और ठंड से बचाने के लिए वह पहले हम्यूमनॉइड रोबोट्स को उतारेंगे। अब उन्होंने चांद पर बस्ती बसाने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने अपना फोकस सेल्फ ग्रोइंग सिटी बसाने के लिए अब मंगल की बजाय चांद पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि चांद पर बस्ती बसाने का काम 10 साल में ही पूरा हो सकता है जबकि मंगल पर ऐसा करने में कम से कम 20 साल का वक्त लग जाएगा।
मंगल ग्रह पर क्या है परेशानी
मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स का मिशन है कि दूसरे ग्रहों तक मानव जीवन को ले जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी से मंगल की दूरी तभी तय की जा सकती है जब यह 26 महीने के अंतर में एक कतार में आकर सबसे करीब आ जाता है। वहीं चांद के लिए हर 10 दिन में लॉन्चिंग की जा सकती है। ऐसे में मंगल के मुकाबले चांद पर आना जाना ज्यादा आसान है।
छोड़ा नहीं मंगल पर शहर बसाने का इरादा
एलन मस्क ने बताया है कि उन्होंने मंगल पर बस्ती बसाने का इरादा बदला नही है। चांद के बाद वह मंगल पर फिर से फोकस करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चांद पर शहर बसाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि मंगल पर काम आएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास यही रहेगा कि 5 से 7 साल में मंगल ग्रह का मिशन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे ग्रह पर भी शहर बसाना जरूरी है।
मस्क के फैन्स ने उनसे कहा कि चंद्रमा पर शहर बसाने का एक स्केच साझा किया जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि स्पेसएक्स चांद के मिशन को प्राथमिकता देगा। इसके बाद ही मंगल मिशन शुरू होगा। बीते साल मस्क ने कहा था कि 2026 के आखिरी तक वह एक मानवरहित यान मंगल के लिए लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि अब इसको लेकर भी अनिश्चितता है। मस्क ने कहा था कि चंद्रमा केवल ध्यान भटका रहा है, हमारा फोकस मंगल है।
