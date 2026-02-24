Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब पहले मंगल नहीं, चांद पर बस्ती बसाना चाहते हैं एलन मस्क; जानें क्यों बदल दिया अपना फोकस

Feb 24, 2026 12:00 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क ने कहा है कि वह पहले चांद पर शहर बसाएंगे और फिर मंगल का मिशन शुरू करेंगे। पहले वह कहा करते थे कि चांद केवल ध्यान भटकाने वाला है, उनका फोकस मंगल पर ही रहेगा। 

अब पहले मंगल नहीं, चांद पर बस्ती बसाना चाहते हैं एलन मस्क; जानें क्यों बदल दिया अपना फोकस

SpaceX के फाउंडर एलन मस्क ने अब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने से फोकस हटाकर अपना ध्यान चांद पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह की तुलना में चांद पर जल्दी शहर बसाया जा सकता है और यह शहर भी खुद पर ही निर्भर होगा। उन्होंने दावा किया था कि 2050 तक वह मंगल ग्रह पर 10 हजार लोगों के रहने लायक शहर विकसित कर देंगे। हालांकि अब उन्होंने अपना फोकस बदल दिया है।

मस्क ने कहा था कि मंगल ग्रह की जहरीली हवा और ठंड से बचाने के लिए वह पहले हम्यूमनॉइड रोबोट्स को उतारेंगे। अब उन्होंने चांद पर बस्ती बसाने का ऐलान कर दिया है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स ने अपना फोकस सेल्फ ग्रोइंग सिटी बसाने के लिए अब मंगल की बजाय चांद पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि चांद पर बस्ती बसाने का काम 10 साल में ही पूरा हो सकता है जबकि मंगल पर ऐसा करने में कम से कम 20 साल का वक्त लग जाएगा।

ये भी पढ़ें:अपनी मौत तक 500 अरब डॉलर से अधिक दे दूंगा टैक्स, एलन मस्क का बड़ा दावा

मंगल ग्रह पर क्या है परेशानी

मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स का मिशन है कि दूसरे ग्रहों तक मानव जीवन को ले जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी से मंगल की दूरी तभी तय की जा सकती है जब यह 26 महीने के अंतर में एक कतार में आकर सबसे करीब आ जाता है। वहीं चांद के लिए हर 10 दिन में लॉन्चिंग की जा सकती है। ऐसे में मंगल के मुकाबले चांद पर आना जाना ज्यादा आसान है।

ये भी पढ़ें:क्या AI से नौकरियां जाने का खतरा? ओपनएआई के CEO का बड़ा बयान, मस्क पर भी बोले

छोड़ा नहीं मंगल पर शहर बसाने का इरादा

एलन मस्क ने बताया है कि उन्होंने मंगल पर बस्ती बसाने का इरादा बदला नही है। चांद के बाद वह मंगल पर फिर से फोकस करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चांद पर शहर बसाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि मंगल पर काम आएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास यही रहेगा कि 5 से 7 साल में मंगल ग्रह का मिशन भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे ग्रह पर भी शहर बसाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:पाक में एलन मस्क की स्टारलिंक की नो एंट्री, जानें किस बात को लेकर फंसा मामला

मस्क के फैन्स ने उनसे कहा कि चंद्रमा पर शहर बसाने का एक स्केच साझा किया जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि स्पेसएक्स चांद के मिशन को प्राथमिकता देगा। इसके बाद ही मंगल मिशन शुरू होगा। बीते साल मस्क ने कहा था कि 2026 के आखिरी तक वह एक मानवरहित यान मंगल के लिए लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि अब इसको लेकर भी अनिश्चितता है। मस्क ने कहा था कि चंद्रमा केवल ध्यान भटका रहा है, हमारा फोकस मंगल है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Elon Musk
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।