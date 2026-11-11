चुनावी रणनीति या निजी विचारों की अभिव्यक्ति? सोनिया गांधी की किताब पर एन राम ने कही बड़ी बात

सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव मंगलवार को आई। द हिंदू के पूर्व एडिटर-इन-चीफ एन राम ने कहा कि किताब में गांधी परिवार की निजी जिंदगी के साथ कई राजनीतिक मुद्दे भी हैं, लेकिन यह 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई।

सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव मंगलवार को रिलीज हुई है। द हिंदू के पूर्व एडिटर-इन-चीफ एन राम ने NDTV से बात करते हुए कहा कि यह किताब मुख्य रूप से गांधी परिवार के साथ उनकी निजी जिंदगी का बही-खाता है, लेकिन इसमें कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे भी हैं जिनका असर भविष्य की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह किताब 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। बता दें कि राम ने किताब रिलीज होने से पहले पढ़ी थी और सोनिया गांधी का इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने कहा कि किताब लिखते समय कई राजनीतिक बातें अपने-आप सामने आ गईं। इनमें भाजपा और आरएसएस के बारे में उनके विचार, लोगों की बेचैनी, 'वोट चोरी' के आरोप और संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने की बात शामिल है।

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह अचानक हुआ। इसमें चुनावों के लिए इनपुट हैं, खासकर वह बीजेपी और आरएसएस के बारे में क्या कहती हैं और लोग कैसे बेचैन हैं, कैसे वोट चुराए गए हैं, कैसे संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया गया है या खत्म कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि सोनिया गांधी ने खास तौर पर चुनाव आयोग का जिक्र किया है। लेकिन राम ने यह भी कहा कि ये सभी मुद्दे अभी भी चल रहे हैं। 2029 के चुनाव अभी थोड़े दूर हैं। अगर चुनाव का इरादा होता तो वह इसे दो साल बाद भी लिख सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं है।

'अब मेरी बारी है' एन राम के मुताबिक, किताब की टाइमिंग सोनिया गांधी की अपनी कहानी बताने की इच्छा से तय हुई। पिछले कई सालों में गांधी परिवार के बारे में कई किताबें और बातें छपती रहीं, लेकिन सोनिया गांधी ज्यादातर चुप रहीं। उन्होंने किताब को अपने परिवार को ईमानदारी से दिखाने की कोशिश बताया है कि उन लोगों को जैसे वे जानती थीं और प्यार करती थीं। सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और राम के साथ इंटरव्यू में कहा कि दूसरों ने मेरी कहानी बताने में दशकों लगा दिए। अब मेरी बारी है।

राम के अनुसार, सोनिया गांधी को लगा कि उनके परिवार के बारे में लिखी गई कई किताबें उन लोगों के मानवीय पहलू को ठीक से नहीं दिखा पाईं। उन्होंने लगभग दस साल पहले अपने विचार लिखना शुरू किया था। लिखने का सिलसिला हमेशा आसान नहीं रहा। राम ने बताया कि कभी-कभी यह एक फ्लो में आता था, कभी-कभी इसमें रुकावट आती थी। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। लेकिन उन्होंने पिछले पांच साल इसी में लगा दिए। कई बार ऐसा भी हुआ जब उनका मन सही न होने के कारण वे लिख नहीं पाईं।

सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी से भी परिवार के बारे में लिखी किताबों के मुद्दे पर बात की थी। दोनों का नतीजा यह था कि ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। राम ने बताया कि सोनिया ने खुद उनसे कहा था कि उन्होंने वे किताबें नहीं पढ़ी हैं।

प्रधानमंत्री बनने का फैसला और परिवार का विरोध किताब का सबसे बड़ा खुलासा 2004 से जुड़ा है, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनीं। राम ने कहा कि सोनिया यह पद नहीं चाहती थीं। कुछ समय तक हिचकिचाहट रही, फिर उन्होंने आखिरकार मना कर दिया। कांग्रेस नेता उन पर प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे और एक समय तो वह मान भी गईं।

लेकिन उनके हां कहने के फैसले से परिवार में बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया। उन्हें डर था कि मां की जान को खतरा होगा। सोनिया खुद भी परिवार में एक और हत्या की संभावना को लेकर बहुत सचेत थीं, खासकर राजीव गांधी की हत्या के बाद। राम ने पद ठुकराने के उनके फैसले को भारतीय राजनीतिक इतिहास के असाधारण फैसलों में से एक बताया।

राजीव गांधी के राजनीति में आने की कहानी किताब में राजीव गांधी के राजनीति में आने के पीछे के निजी हालात भी दर्ज हैं। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि संजय गांधी की मौत के बाद उनका बड़ा बेटा राजनीति में आए, लेकिन सोनिया गांधी ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। हालांकि राजीव ने आखिरकार अपनी ड्यूटी पूरी की, भले ही उन्हें डर था कि उनकी हत्या हो सकती है।

इमरजेंसी और बोफोर्स विवाद सोनिया गांधी की कहानी में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दो खास किरदारों के तौर पर सामने आते हैं। किताब में इमरजेंसी को भी फिर से दिखाया गया है। एन राम ने इसे आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की वजह से इमरजेंसी लगी और जो हुआ उस पर उन्होंने अफसोस जताया। किताब में राजीव गांधी की इमरजेंसी के दौरान सुनी गई बुरी बातों और इंदिरा गांधी के आस-पास के लोगों ने उन्हें मुश्किल सच से कैसे दूर रखा, इस बारे में उनकी चिंताओं का भी जिक्र है। राम ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए अपनी जिम्मेदारी को और ज्यादा खुलकर मानना चाहिए।

किताब में बोफोर्स विवाद पर भी बात की गई है। सोनिया ने आरोपों पर संक्षेप में बात की, जिसमें राजीव गांधी का यह कहना भी शामिल था कि न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को कोई कमीशन मिला था। हालांकि राम ने बताया कि राजीव गांधी ने माना था कि इस डील में कमीशन एजेंट शामिल थे और उन्होंने स्वीडिश अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा था। सोनिया गांधी ने अपने पति के संसद में दिए गए बयान को भी याद किया, जिसे उन्होंने लोकतंत्र का सबसे ऊंचा मंच बताया था।

कैम्ब्रिज की लव स्टोरी और राजीव की हत्या के बाद के दिन सियासत से परे, यह आत्मकथा सोनिया गांधी की निजी जिंदगी के बारे में भी बताती है। इसमें कैम्ब्रिज में राजीव गांधी के साथ उनकी पहली मुलाकात शामिल है। राम ने इसे तुरंत आकर्षण बताया, जिसमें दोनों तरफ प्यार था। सोनिया सिर्फ राजीव की तरफ ही नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक इतिहास में गांधी परिवार की भूमिका की तरफ भी आकर्षित थीं। उनके पिता सेना में थे और रूस को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के नाम रूसी रखे थे, जिसमें सोनिया भी शामिल थी। शुरू में वह शादी को लेकर बहुत सख्त थे, लेकिन बाद में मान गए।

किताब में राजीव गांधी की हत्या के बाद के भयानक हालात और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर इसके असर को भी याद किया गया है। दोनों को घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी थी। राम कहते हैं कि ऐसे हालात में उनका बड़ा होना और बड़े होना बहुत मुश्किल था।

किताब में सोनिया गांधी के राजनीतिक रिश्तों और कांग्रेस के अंदर विरोध से हुई निजी तकलीफ की भी झलक मिलती है। वह शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर की बगावत का जिक्र करती हैं, जिन्होंने उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाया था और उनके नेतृत्व का विरोध किया था। सोनिया गांधी याद करती हैं कि उन्हें अब भी बाहरी माना जाता था और कहती हैं कि शायद उन नेताओं के अपने कारण थे।

राम ने कहा कि दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने की उनकी काबिलियत उन्हें कई राजनीतिक नेताओं से अलग करती है। उन्होंने एक सोशल डेमोक्रेट के तौर पर उनके नजरिए की ओर भी इशारा किया, जो वैचारिक मतभेद होने पर भी पार्टियों के साथ काम करने की जरूरत को पहचानती थीं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके रिश्ते काफी गर्मजोशी भरे हैं। सोनिया गांधी ने उनके लिए बहुत सम्मान और तारीफ जताई है। राम ने यह भी याद किया कि साहित्य के प्रति उनके प्यार ने उन्हें तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की तारीफ करने में मदद की, जबकि राजनीतिक अभियान में आरोप लगाया गया था कि वे LTTE के प्रति नरम थे।

मोदी, आरएसएस और भारत के संस्थानों पर टिप्पणी किताब आज की राजनीति से भी पीछे नहीं हटती। सोनिया गांधी कहती हैं कि अगर भाजपा सत्ता से बाहर भी हो जाती है, तो भी उनके हिसाब से संस्थाओं को जो नुकसान हुआ है, उसके लंबे समय तक असर होंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने वैचारिक और सामाजिक मतभेदों के बारे में भी बात करती हैं।

राम ने बताया कि सोनिया गांधी ने माना कि मोदी एक गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक रिलेशन मशीनरी ने उनकी राजनीतिक तरक्की को बढ़ावा दिया है। आरएसएस के बारे में सोनिया ने कहा कि इस संगठन से सीखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इस संस्मरण में चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और वोट चोरी के आरोपों के बारे में उनकी चिंताएं भी बताई गई हैं।