'मंदिर-मस्जिद' करने से नहीं मिलते हैं वोट; शाह से मुलाकात के बाद भी नरम नहीं हुए दिलीप घोष के तेवर

पार्टी के भीतर आंतरिक कलह के बीच, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा कोलकाता का दौरा करेंगे।

Jan 02, 2026 08:55 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा के भीतर 'पुराने बनाम नए' की जंग और तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद, राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी की रणनीतियों और पार्टी में नए-नए आए नेताओं पर जमकर हमला बोला है। दिलीप घोष ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि केवल धार्मिक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं है।

उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा, "अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भाजपा फैजाबाद सीट हार गई। इससे साफ है कि मंदिर-मस्जिद के मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं करते।"

उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर वह सोचती हैं कि मंदिर बनवाकर 2026 जीत लेंगी, तो यह उनकी गलतफहमी है।

बिना नाम लिए दिलीप घोष ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो 2021 के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्होंने कहा, "भाजपा में हर कोई एक कार्यकर्ता है। जो लोग हाल ही में पार्टी में आए हैं, उन्हें अपनी पहचान और उपयोगिता साबित करनी होगी।" घोष के इस बयान को शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के खिलाफ एक सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है।

अपनी ही पार्टी में किनारे किए जाने का दर्द

दिलीप घोष ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि उन्हें पार्टी के भीतर अलग-थलग करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ निराधार और एजेंडा आधारित थ्योरी फैलाई गईं और मुझे अलग-थलग कर दिया गया। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। मैं खो जाने से नहीं डरता, मुझे आलाकमान पर पूरा भरोसा है।"

खड़गपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी

दिलीप घोष ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात कर शनिवार से खड़गपुर में तीन दिनों के अभियान की अनुमति मांगी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी और घरेलू सीट (खड़गपुर सदर) से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

पार्टी के भीतर आंतरिक कलह के बीच, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा कोलकाता का दौरा करेंगे। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। जनवरी के अंत तक अमित शाह एक बार फिर कोलकाता आएंगे, जहां वे संगठनात्मक बैठकों के जरिए मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

