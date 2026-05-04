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Election Result: असम-बंगाल में भाजपा को बंपर बढ़त, केरलम और तमिलनाडु से भी गुड न्यूज

May 04, 2026 11:02 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा के पुडुचेरी में भी सरकार बनाती दिख रही है। 30 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा फिलहाल 20 पर आगे चल रही है। वहीं, कांग्रेस के खाते में सिर्फ सात सीटें जाती दिख रही है।

Election Result: असम-बंगाल में भाजपा को बंपर बढ़त, केरलम और तमिलनाडु से भी गुड न्यूज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए 4 मई का दिन तीन राज्यों से खुशियां लेकर आया है। भगवा पार्टी की पश्चिम बंगाल की सत्ता में पहली बार आती दिख रही है। 8 बजे सुबह से शुरू हुई वोटों की गिनती के करीब 3 घंटे के बाद भाजपा बंगाल में 170 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। इस चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। वह अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट पर भी पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चौंका दिया है। बंगाल के अलावा भाजपा ने असम में भी शानदार प्रदर्शन किया है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में भाजपा के खाते में 96 सीटें जाती दिख रही हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता चरम पर थी। इसका फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है।

भाजपा के पुडुचेरी में भी सरकार बनाती दिख रही है। 30 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा फिलहाल 20 पर आगे चल रही है। वहीं, कांग्रेस के खाते में सिर्फ सात सीटें जाती दिख रही है।

इसके अलावा तमिलनाडु और केरलम में भले ही भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा हो, लेकिन यहां से भी उसके लिए गुड न्यूज है। दक्षिणपंथी विचारधारा वाली भाजपा की लेफ्ट से अक्सर टकराव देखने को मिलता रहा है। काफी वर्षों के बाद यहां से लेफ्ट का सफाया होता देख रही है। 140 सीटों वाली केरलम में यूडीएफ को 96 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं, लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन को यहां निराशा हाथ लगी है।

तमिलनाडु में विजय ने दिलाई भाजपा को खुशी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गणना में ऐक्टर विजय ने सभी को चौंका दिया है। नई नवेली पार्टी टीवीके ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके को अपने दम पर 100 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं, एआईएडीएमके 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आता दिख रहा है। सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन को 55 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। डीएमके को नेता प्रतिपक्ष का भी पद गंवाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसकी अगुवाई एमके स्टालिन कर रहे हैं, जिनके पास तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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