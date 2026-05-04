Election Result 2026 Live: बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में किसका होगा राजतिलक, कुछ ही देर में आएंगे नतीजे

4 May 2026, 05:17:33 AM IST
Election Result 2026 Live: पहले पोस्टल बैलट की गिनती
Election Result 2026 Live: सभी राज्यों में शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना होगी। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से की जा रही मतगणना पूरी होने से पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हर हाल में पूरी कर ली जायेगी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राष्टव्यापी बहस के बीच पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पु़ड्डुचेरी की विधानसभा के चुनावों में मतदाताओं ने मतदान में बढ़चढ़कर भागीदारी की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आजादी के बाद मतदान- प्रतिशत के नये रिकार्ड बने।
4 May 2026, 05:16:06 AM IST
Election Result 2026 Live: बंगाल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
Election Result 2026 Live: रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र की सुरक्षा त्रि-स्तरीय होगी। हर केंद्र पर केंद्रीय बलों की लगभग दो कंपनियां तैनात रहेंगी। अग्रवाल ने कहा, "सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक या मतगणना केंद्रों के भीतर अनधिकृत सामग्री के प्रवेश की प्राथमिक जिम्मेदारी ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय बलों की होगी।" पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सोमवार को राज्य भर के 77 केंद्रों पर की जायेगी।
चुनाव आयोग के एक अन्य अधिकारी के अनुसार, तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज रात पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी।
4 May 2026, 05:06:47 AM IST
Election Result 2026 Live: क्या कह रहे हैं बंगाल के एग्जिट पोल
Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में लगातार तीन बार से टीएमसी की सरकार है। हालांकि इस बार एग्जिट पोल्स में बताया गया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतिहास रच सकती है और टीएमसी सत्ता से बाहर हो सकती है। सही स्थिति नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को खारिज किया है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी सत्ता में फिर से वापसी करने वाली है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
4 May 2026, 05:03:08 AM IST
Election Result 2026 Live: तमिलनाडु में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Election Result 2026 Live: तमिलनाडु में मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और सूक्ष्म पर्यवेक्षकों और पुलिस सहित लगभग 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। ईवीएम के लिए 234 मतगणना हॉल की व्यवस्था की गई है। डाक मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की गिनती के लिए अतिरिक्त 240 हॉल निर्धारित किए गए हैं। मतगणना कार्य के लिए कुल 10,545 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है, जिन्हें 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का सहयोग प्राप्त है।
4 May 2026, 04:59:36 AM IST
Election Result 2026 Live: बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर
Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए लगातार चौथी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस 2021 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) जैसी छोटी पार्टियां भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा रही हैं।