केवल चुनाव आयोग नहीं करेगा मतदाता को जागरूक, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग के पास नहीं है बल्कि अन्य संगठन भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कोर्ट ने राजस्थान निर्वाचन को निर्देश जारी किए हैं।
मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाने का एकाधिकार चुनाव आयोग के पास ही नहीं है बल्कि अगर कोई अन्य संगठन चाहे तो वह भी वोटर्स के लिए अभियान चला सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने अरुणा रॉय के सिविल सोसाइटी ग्रुप को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग ने सिविल सोसाइटी ग्रुप को चुनाव जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति देने से इनराकर दिया था। इसके बाद सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वि मोहना की बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि सिविल सोसाइटी ग्रुप को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि 14 नवंबर को राज्य में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। बता दें कि अरुणा रॉय एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं।
निर्वाचन आयोग ने क्या दिया तर्क?
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में कहा कि चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिविल सोसाइटी ग्रुप को अभियान चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं रॉय के वकील प्रशांत भूषण ने का कि वोटर जागरूकता कार्यक्रम को राजनीतिक अभियान नहीं है। ऐसे में इसपर प्रतिबंध लगाना समझ से बाहर है।
एसआईआर पर बीजेपी और विपक्ष में जंग
एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष में जंग जारी है। 1 नवंबर को रामलीला मैदान से विपक्ष ने संदेश दिया कि एसआईआर के मुद्दे पर वह झुकने वाली नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बहाने देश के एक सौ चालीस करोड़ लोगों के जनादेश का अपमान कर रहे हैं ,जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी।
नवीन ने कहा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चल रहे हैं और भारत को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना और संविधान की रक्षा करना सर्वोपरि है। इसलिए पार्टी जनता के बीच जाकर उसके झुठे कारनामे को उजागर करते हुए अपनी बातों को भी रख रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें