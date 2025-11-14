चुनाव आयोग की वेबसाइट में हुई गड़बड़ी से सबका सिर चकराया, पुष्पम प्रिया को मिली थी खुशखबरी

संक्षेप: पेज पर दिखता है कि पार्टी के कैंडिडेट सत्य प्रकाश को तो उस वक्त तक सिर्फ 14 वोट ही मिले थे। वहीं साइट पर राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह के खाते में 2960 वोट दिखाए गए, लेकिन उनकी बढ़त जीरो थी। इसके अलावा सबसे आगे चलने वाले दीपू सिंह समेत ज्यादातर कैंडिडेट्स के नाम के आगे Lost लिखा दिख रहा था।

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आयोग की वेबसाइट पर भी तेजी से अपडेट हो रहे हैं। इस बीच साइट पर एक ऐसी दिक्कत आ गई, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। साइट पर पुष्पम प्रिया की प्लुरल्स पार्टी के खाते में भी एक सीट पर बढ़त दिखाई गई। इसके बाद जब उस सीट पर क्लिक किया गया तो पेज खुलने पर दिखता है कि पार्टी के कैंडिडेट सत्य प्रकाश को तो उस वक्त तक सिर्फ 14 वोट ही मिले थे। वहीं साइट पर राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह के खाते में 2960 वोट दिखाए गए, लेकिन उनकी बढ़त जीरो थी। इसके अलावा सबसे आगे चलने वाले दीपू सिंह समेत ज्यादातर कैंडिडेट्स के नाम के आगे Lost लिखा दिख रहा था।

वहीं महज 12 वोट ही पाने वाले अभिषेक कुमार को पीछे दिखाया गया। इस तरह पहले नंबर वाले को हारा हुआ दिखा दिया गया और तमाम सीटों पर भी कैंडिडेट्स के आगे हार लिख गया था। लेकिन 14 वोटों वाले सत्य प्रकाश सबसे आगे दिखाए गए। चुनाव आयोग में शायद यह किसी तकनीकी गलती या डेटा फीड में समस्या के चलते ऐसा हुआ होगा। यही वजह थी कि कुछ ही देर में यह दिक्कत दूर हो गई। हालांकि ऐसा कुछ और सीटों पर भी दिखा। एकमा सीट पर भी ऐसा ही दिखा। यहां निर्दलीय जितेंद्र कुमार कन्नौज को बढ़त दिखाई गई, जिनके खाते में सिर्फ 54 वोट दिख रहे थे।