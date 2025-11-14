Hindustan Hindi News
चुनाव आयोग की वेबसाइट में हुई गड़बड़ी से सबका सिर चकराया, पुष्पम प्रिया को मिली थी खुशखबरी

चुनाव आयोग की वेबसाइट में हुई गड़बड़ी से सबका सिर चकराया, पुष्पम प्रिया को मिली थी खुशखबरी

Fri, 14 Nov 2025 10:06 AMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आयोग की वेबसाइट पर भी तेजी से अपडेट हो रहे हैं। इस बीच साइट पर एक ऐसी दिक्कत आ गई, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। साइट पर पुष्पम प्रिया की प्लुरल्स पार्टी के खाते में भी एक सीट पर बढ़त दिखाई गई। इसके बाद जब उस सीट पर क्लिक किया गया तो पेज खुलने पर दिखता है कि पार्टी के कैंडिडेट सत्य प्रकाश को तो उस वक्त तक सिर्फ 14 वोट ही मिले थे। वहीं साइट पर राष्ट्रीय जनता दल के दीपू सिंह के खाते में 2960 वोट दिखाए गए, लेकिन उनकी बढ़त जीरो थी। इसके अलावा सबसे आगे चलने वाले दीपू सिंह समेत ज्यादातर कैंडिडेट्स के नाम के आगे Lost लिखा दिख रहा था।

वहीं महज 12 वोट ही पाने वाले अभिषेक कुमार को पीछे दिखाया गया। इस तरह पहले नंबर वाले को हारा हुआ दिखा दिया गया और तमाम सीटों पर भी कैंडिडेट्स के आगे हार लिख गया था। लेकिन 14 वोटों वाले सत्य प्रकाश सबसे आगे दिखाए गए। चुनाव आयोग में शायद यह किसी तकनीकी गलती या डेटा फीड में समस्या के चलते ऐसा हुआ होगा। यही वजह थी कि कुछ ही देर में यह दिक्कत दूर हो गई। हालांकि ऐसा कुछ और सीटों पर भी दिखा। एकमा सीट पर भी ऐसा ही दिखा। यहां निर्दलीय जितेंद्र कुमार कन्नौज को बढ़त दिखाई गई, जिनके खाते में सिर्फ 54 वोट दिख रहे थे।

बिहार इलेक्शन न्यूज

इसके अलावा जेडीयू के सबसे आगे चलने वाले कैंडिडेट मनोरंजन सिंह 3175 वोट पाने के बाद भी हारे हुए दिखा दिए गए। इस सीट पर ज्यादातर लोगों को हार दिखा दिया गया, जबकि महज 45 और 38 वोट ही पाने वाले कैंडिडेट्स जवाहर प्रसाद और अभिजीत अभिज्ञान को मुकाबले में दिखाया गया। इस बीच आयोग की वेबसाइट पर तेजी से रुझान दिखा जा रहे हैं। 9:55 तक के रुझानों के अनुसार जेडीयू 55 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे आगे है। वहीं भाजपा 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेजस्वी यादव की आरजेडी को करारा झटका लगता दिख रहा है और पार्टी सिर्फ 28 पर ही आगे है।

