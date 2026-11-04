चुनाव आयोग का बड़ा यू-टर्न, फॉर्म 6 से हटाया SIR का कॉलम; इसी का विरोध कर रहे थे दूसरे आयुक्त

चुनाव आयोग ने Form 6 से SIR की घोषणा को अलग कर दिया है। अब नए वोटरों को ECINet पोर्टल पर मतदाता पंजीकरण और SIR के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे। जानें चुनाव आयोग ने छह हफ्तों में तीसरी बार अपना फैसला क्यों बदला?

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद झुका चुनाव आयोग? Form 6 से हटाया SIR का कॉलम (तस्वीर- AI जेनरेटेड)

नए वोटर के तौर पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म 6 से अलग कर दिया है। अब जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां भी नए मतदाताओं को ECINet पोर्टल पर फॉर्म 6 और SIR घोषणा अलग-अलग भरनी होगी। इससे पहले SIR से जुड़ी घोषणा फॉर्म 6 के भीतर ही शामिल थी और आवेदक के लिए उसका जवाब देना अनिवार्य था।

चुनाव आयोग का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी घोषणा शामिल करने के फैसले पर आयोग के दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी। दोनों ने इस बदलाव को नियमों के अनुरूप नहीं बताया था। अब आयोग ने इस व्यवस्था को बदलते हुए दोनों प्रक्रियाओं को अलग कर दिया है।

Form 6 में क्या बदलाव किया गया है? अब तक ECINet पोर्टल पर नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म 6 में सेक्शन J और K के बीच SIR से जुड़ी एक घोषणा शामिल थी। इसमें आवेदक को तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता था।

आवेदक को बताना होता था कि: क्या उसका नाम 2000 के शुरुआती वर्षों में हुई पिछली SIR के दौरान मतदाता सूची में था?

क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का नाम उस मतदाता सूची में शामिल था?

क्या न तो उसका और न ही उसके माता-पिता का नाम पिछली SIR वाली मतदाता सूची में था? इस घोषणा का जवाब दिए बिना आवेदक आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसे फॉर्म 6 से अलग कर दिया है। SIR से संबंधित घोषणा के लिए पोर्टल पर अलग फॉर्म उपलब्ध कराया गया है।

दो चुनाव आयुक्तों ने उठाए थे सवाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर्म 6 में SIR से जुड़ी घोषणा शामिल करने के फैसले पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 16 मई को आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि फॉर्म में इस तरह का बदलाव करने के लिए कानूनी संशोधन जरूरी है। वहीं, सुखबीर सिंह संधू ने 13 अगस्त को इस बदलाव को अनधिकृत और अवैध बताते हुए इसे तत्काल हटाने की बात कही थी। संधू ने 19 मई को भी इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई थी।

दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म 6 में यह घोषणा शामिल कर दी गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने 12 जुलाई को पहली बार इस बदलाव की जानकारी दी थी। इसके बाद 23 सितंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में अखबार ने बताया था कि दोनों आयुक्तों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी।

दरअसल, फॉर्म 6 का प्रारूप मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है। इसमें संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा अपने स्तर पर इसमें बदलाव किए जाने पर सवाल उठे थे।

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद बदला फैसला चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में बताया था कि उसकी इलेक्टोरल रोल (ER) डिवीजन ने 21 अक्टूबर को फॉर्म 6 और SIR घोषणा को अलग करने का फैसला किया था।

आयोग ने हलफनामे में बताया कि शुरुआत में दोनों को एक ही फॉर्म में रखने का उद्देश्य आवेदकों की प्रक्रिया आसान करना था। अलग-अलग फॉर्म होने पर आवेदकों को दो बार OTP और दो बार ई-सिग्नेचर की जरूरत पड़ती। वहीं, एक ही फॉर्म में दोनों प्रक्रियाएं होने से एक OTP और एक ई-सिग्नेचर से काम पूरा हो जाता था।

हालांकि, आयोग ने माना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घोषणा को जिस तरह फॉर्म 6 के भीतर दिखाया गया, उससे ऐसा लग सकता था कि आयोग ने निर्धारित फॉर्म में संशोधन कर दिया है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि फॉर्म 6 में संशोधन केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसके बाद आयोग ने दोनों प्रक्रियाओं को अलग करने का फैसला किया। यह पिछले छह हफ्तों में फॉर्म 6 को लेकर आयोग का तीसरा रुख था।

आयोग ने पिछले पांच हफ्तों में कई फैसलों में किया बदलाव फॉर्म 6 का मामला अकेला नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

इन आपत्तियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और बहाल करने से लेकर चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर और प्रशासनिक कामकाज तक के मुद्दे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच हफ्तों में आयोग ने इन आपत्तियों से जुड़े कई मामलों में बदलाव किए हैं।

1. आयोग की बैठकों को लेकर बदला नियम अब आयोग की हर बैठक से पहले एजेंडा शेयर किया जाएगा और बैठक के बाद उसका विवरण जारी किया जाएगा। दोनों चुनाव आयुक्तों ने पहले शिकायत की थी कि ऐसा नहीं किया जा रहा था।

2. अधिकारियों के विदेश दौरे पर मंजूरी जरूरी अब अधिकारियों के विदेश दौरे के लिए आयोग की मंजूरी जरूरी होगी। दोनों आयुक्तों ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी कि अधिकारी बिना आयोग की मंजूरी के विदेश यात्राएं कर रहे थे।

3. नए आईटी सिस्टम की मंजूरी के लिए बनेगी प्रक्रिया महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना के तहत विकसित किए जा रहे नए आईटी मॉड्यूल और पोर्टल पहले अधिकारियों की समिति के पास जाएंगे। इसके बाद आयोग से उनकी मंजूरी ली जाएगी।

4. ECINet का होगा ऑडिट 14 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के जरिए ECINet की जांच के लिए एक समिति बनाई गई। इसका उद्देश्य यह देखना है कि यह प्लेटफॉर्म संबंधित कानूनों और नियमों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त करेंगे। इसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी और आईआईटी बॉम्बे व आईआईएससी बेंगलुरु के दो स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

5. जमीनी अधिकारियों को मिले ज्यादा अधिकार ECINet सॉफ्टवेयर में बदलाव के जरिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने 24 सितंबर को सॉफ्टवेयर में चार बदलावों की मांग की थी, जिन्हें लागू किया गया।

अब दस्तावेजों में कमी या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई अपवादस्वरूप होगी। इसके बजाय बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे।