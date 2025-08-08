election commission to rahul gandhi sign on affidavit or apologise to nation राहुल गांधी से बोला चुनाव आयोग- कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें, India News in Hindi - Hindustan
राहुल गांधी से बोला चुनाव आयोग- कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें

एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी है कि वे कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। कर्नाटक समेत तीन राज्यों के चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए हैं और सब को झूठ करार दिया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 11:56 AM
कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां राहुल गांधी ने एक लाख वोट काटे जाने का आरोप लगाया और कहा कि वोटों की चोरी हुई है। इस मामले में आयोग ने उन्हें एक शपथ पत्र भेजा था और कहा था कि वह इस पर साइन करें कि जो बोल रहे हैं, वह सही है। यदि वह गलत पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी ऐक्शन लिया जाए। अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से जवाब नहीं आया है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को फिर से चुनौती दी है कि वे कागज पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें।

चुनाव आयोग का कहना है कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि उनका विश्लेषण ठीक है और हमारे ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं तो फिर उन्हें घोषणा पत्र पर शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि राहुल गांधी पेपर पर साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह अपनी ही बात पर यकीन नहीं रखते। उन्हें नहीं लगता है कि उनका विश्लेषण सही है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके दावे फर्जी हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

आयोग बोला- आप सही हैं तो पेपर पर साइन क्यों नहीं करते

इस तरह चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दो विकल्प दिए हैं कि या तो वे पेपर पर साइन करें या फिर देश से माफी मांग लें। हालांकि राहुल गांधी के तेवर अब भी बरकरार हैं। बेंगलुरु में इस मामले को लेकर ही कांग्रेस की ओर से रैली हो रही है, जिसमें वह पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि वक्त बदलने पर सजा मिलेगी। कांग्रेस लीडर ने बिहार में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गरीबों के वोटों को लूटने के लिए भाजपा के साथ खुलेआम सांठगांड कर रहा है।

राहुल गांधी फिर बोले- एक लाख वोट चोरी, लोकसभा में 100 सीटों पर 'खेल'

राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर इसलिए लाया गया क्योंकि निर्वाचन आयोग जानता है कि ‘हमने उनकी चोरी पकड़ ली है।’ गांधी ने कांग्रेस की जांच का हवाला देते हुए वीडियो में अपने आरोपों को दोहराया कि कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ‘पांच प्रकार की हेराफेरी’ के माध्यम से एक लाख से अधिक वोट ‘चुराए’ गए। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोट चुराए गए। गांधी ने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में ऐसी 100 से अधिक सीट हैं। यहां जो हुआ है, वही उन सीट पर भी हुआ है।’