बंगाल के 7 अधिकारियों पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पद से निलंबित; क्या हैं आरोप?

चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने का हवाला देते हुए राज्य के इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आयोग ने सोमवार को बताया है कि यह करवाई तुरंत प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन अधिकारियों को निलंबित किया है। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। आयोग ने आज जारी एक आधिकारिक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने में देखी गई गंभीर कमियों को देखते हुए की गई है।

आयोग ने अपने बयान में कहा, ''यह कार्रवाई मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने में देखी गई गंभीर कमियों को देखते हुए की गई है। इस तरह का गलत काम चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी को कमजोर करता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।''

आयोग ने आगे निर्देश दिया कि निलंबित किए गए अधिकारियों के खिलाफ संबंधित कैडर-नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी जानकारी आयोग को दी जाए। इस मामले से संबंधित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव से जुड़े कामों में जवाबदेही सबसे जरूरी है। कानूनी शक्तियों का कोई भी गलत इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”