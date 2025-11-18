Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsElection Commission should prove not operating under BJP shadow; Kharge issues new challenge on vote theft and SIR
BJP के साए में नहीं कर रहे काम, साबित करे चुनाव आयोग; वोट चोरी और SIR पर खरगे की नई चुनौती

BJP के साए में नहीं कर रहे काम, साबित करे चुनाव आयोग; वोट चोरी और SIR पर खरगे की नई चुनौती

संक्षेप: 'वोट चोरी' पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है। पार्टी ने मांग की है कि EC को यह तुरंत यह साबित करना चाहिए कि वह भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है।

Tue, 18 Nov 2025 06:08 PMPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनाव आयोग की बदनियत करार देते हुए कहा है कि उसकी इस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में रोष है और पार्टी इसके विरोध में दिसम्बर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विशाल रैली करेगी जिसमें चुनाव आयोग के राजनीतिकरण करने का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने SIR प्रक्रिया से गुजर रहे 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में एक अहम बैठक की और चुनाव आयोग पर भाजपा के साए में काम करने का आरोप लगाया।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसी बैठक में दिसम्बर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिसमें देशभर से कांग्रेस नेता शामिल होंगे। उनका कहना था कि रैली की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

SIR को वोट चोरी का हथियार बना रही BJP

अपने 'वोट चोरी' के स्टैंड पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण "बेहद निराशाजनक" रहा है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग को यह तुरंत यह साबित करना चाहिए कि वह भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को "वोट चोरी" के लिए हथियार बनाने की कोशिश कर रही है।

SIR पर बैठक की अध्यक्षता करने के बाद खरगे ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "हमने उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस विधायक दल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों के साथ एक व्यापक रणनीति समीक्षा की, जहाँ एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

आयोग का आचरण "बेहद निराशाजनक"

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास पहले से ही कमज़ोर है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण "बेहद निराशाजनक" रहा है। उन्होंने कहा, “उसे तुरंत यह दिखाना चाहिए कि वह भाजपा के साये में काम नहीं कर रहा है और उसे भारत की जनता के प्रति, न कि किसी सत्तारूढ़ दल के प्रति, अपनी संवैधानिक शपथ और निष्ठा का ध्यान है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है और अगर चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देता है, तो यह विफलता केवल प्रशासनिक नहीं है - बल्कि यह चुप्पी की मिलीभगत बन जाती है।" खरगे ने कहा, "इसलिए हमारे कार्यकर्ता, बीएलओ और ज़िला/शहर/ब्लॉक अध्यक्ष निरंतर सतर्क रहेंगे। हम असली मतदाताओं को हटाने या फ़र्ज़ी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफ़ाश करेंगे, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो।"

संस्थाओं को कमजोर नहीं होने देंगे: खरगे

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कांग्रेस संस्थाओं के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग से लोकतांत्रिक सुरक्षा को कम नहीं होने देगी। बिहार में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में चुनाव आयोग (ईसी) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन की 35 सीटों के मुकाबले 202 सीटें जीती हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतदाता सूची की चल रही एसआईआर के तहत गणना फ़ॉर्म प्राप्त हो चुके हैं।

12 राज्यों में शुरू हो चुका SIR

अपने दैनिक एसआईआर बुलेटिन में, चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.11 करोड़ गणना फ़ॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, 50.99 करोड़ मतदाताओं में से 98.32 प्रतिशत को आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म प्राप्त हुए हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में, जहाँ 2026 में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची के 'विशेष पुनरीक्षण' की घोषणा की। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना के साथ शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा।

