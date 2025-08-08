चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद किए जाने के राहुल गांधी के दावे को किया खारिज, मतदाता सूची पर क्या कहा

तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि उनके नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किए गए या हटा दिए गए।

निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इन दावों को खारिज कर दिया कि विभिन्न राज्यों में उसकी वेबसाइट बंद हैं और उस पर उपलब्ध मतदाता सूची गायब है। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मतदाता सूची में गलत एंट्री के अपने दावों के बारे में शपथपत्र देने को भी कहा। ईसी के सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल शपथपत्र नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने बेतुके आरोपों के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच, कांग्रेस नेता ने उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद निर्वाचन आयोग पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।

राहुल गांधी की ओर से कम से कम तीन राज्यों में वोट चोरी के आरोप लगाए गए। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर उन्हें अपने विश्लेषण पर विश्वास है और लगता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, तो उन्हें चुनावी नियमों के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने और मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए या हटाए गए नामों को सौंपने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

निर्वाचन अधिकारियों ने क्या दिया जवाब तीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उनके नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किए गए या हटा दिए गए। साथ ही, निर्वाचन अधिकारियों ने मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के लिए हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी मांगा। एक्स पर फैक्ट चेक पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट से मतदाता सूची को हटाया नहीं गया है और उसे कोई भी मतदाता डाउनलोड कर सकता है। आयोग सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के पोस्ट का जवाब दे रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि गुरुवार को राहुल के संवाददाता सम्मेलन के बाद कई राज्यों की ई-मतदाता सूचियां हटा दी गईं।