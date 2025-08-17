भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर विपक्ष के विरोध के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें शामिल हैं। साथ में उनके दोनों सहयोगी आयुक्त भी मौजूद हैं। आज ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मतदाता सूची के मुद्दे पर बिहार के राजनीतिक दौरे पर हैं। उन्होंने सासाराम में अपनी पार्टी की ओर से आयोजित 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। राहुल शाम 7:00 बजे औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स…

17 Aug 2025, 03:56:58 PM IST पश्चिम बंगाल में SIR पर क्या दिया जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'जहां तक पश्चिम बंगाल के SIR की तारीख का सवाल है तो हम तीनों कमिश्नर उचित समय देखकर निर्णय लेंगे, चाहे वह पश्चिम बंगाल में हो या देश के अन्य राज्यों में आने वाले समय में इसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी।'

17 Aug 2025, 03:55:42 PM IST पात्रता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार केवल भारत के नागरिक ही विधायक, सांसद का चुनाव कर सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिकों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है तो SIR प्रक्रिया में उनकी पात्रता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं, जिनकी 30 सितंबर तक पूरी जांच होगी। ऐसे केस में गहन जांच के दौरान ऐसे लोग पाए जाएंगे जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा।'

17 Aug 2025, 03:53:24 PM IST 'निराधार आरोप लगाने के पीछे क्या मकसद' मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से परिणाम घोषित करने के बाद भी एक प्रावधान है कि आप 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और चुनाव को चुनौती दे सकते हैं। जब 45 दिन पूरे हो जाते हैं चाहे वह केरल हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, और जब किसी भी पार्टी को 45 दिनों में कोई गलती नहीं मिली, तो आज इतने दिनों के बाद इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे उनका मकसद क्या है, यह पूरे देश के लोग समझते हैं।'

17 Aug 2025, 03:52:05 PM IST मतदाता सूची तैयार करने पर बयान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'एक बार जब SDM की ओर से अंतिम सूची प्रकाशित हो जाती है तो मसौदा सूची राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाती है और अंतिम सूची भी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है, यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती है। मतदान केंद्रवार सूची दी जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक पोलिंग एजेंट नामित करने का अधिकार है और यही सूची पोलिंग एजेंट के पास भी होती है।'

17 Aug 2025, 03:44:45 PM IST 'सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया' मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता ऐसे झूठे आरोपों से डरता है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है तो आज चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिलाओं, युवाओं सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह निडर होकर खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।'

17 Aug 2025, 03:38:10 PM IST चुनावी प्रक्रिया में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी: आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी, 10 लाख से अधिक बूथ स्तर के एजेंट और 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के मतदान एजेंट काम करते हैं। इतने लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है?'

17 Aug 2025, 03:33:11 PM IST CCTV वीडियो साझा करने पर क्या कहा ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, उनके CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं।'

17 Aug 2025, 03:30:56 PM IST वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल: ईसी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाए, अगर मतदाता की ओर से अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है?'

17 Aug 2025, 03:25:33 PM IST 'SIR को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध' भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA के सत्यापित दस्तावेज और टेस्टेमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सभी हितधारक मिलकर काम करके बिहार के SIR को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

17 Aug 2025, 03:23:45 PM IST प्रारूप सूची पर ईसी ने क्या कहा ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'इस प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल अफसर, सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित बीएलए ने मिलकर प्रारूप सूची तैयार की। जब यह तैयार की जा रही थी, तभी सभी दलों के साइन से सत्यापित की गई। इसमें गलतियां हटाने के लिए एक बार फिर से निर्धारित समय में सभी मतदाता, दल योगदान दे रहे हैं।'

17 Aug 2025, 03:22:28 PM IST मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चाहे किसी भी राजनैतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगा। पिछले दो दशकों से लगभग सभी पार्टियां मतदाता सूची में गलतियों में सुधार की मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत बिहार से की।

17 Aug 2025, 03:21:42 PM IST 'चुनाव आयोग समकक्ष है' मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनैतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो चुनाव आयोग उन्हीं दलों में कैसे भेदभाव कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है, न ही कोई विपक्ष, सब समकक्ष हैं।'

17 Aug 2025, 03:20:27 PM IST चुनाव आयोग का क्या संदेश ईसी की ओर से कहा गया, 'सबसे पहले चुनाव आयोग वोटर्स के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप देश का हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो, उसे मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान भी जरूर करना चाहिए।'

17 Aug 2025, 03:07:41 PM IST घुसपैठ संकट का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घुसपैठ के संकट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समस्या कई क्षेत्र में आबादी के स्वरूप को बिगाड़ रही है। उन्होंने इससे निपटने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त मिशन बनाने की घोषणा की है।

17 Aug 2025, 03:01:39 PM IST '4 साल से हो रही थी तैयारी' आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका प्रयास यह है कि किसी भी राज्य की सूची में किसी मतदाता का नाम न छूटे लेकिन कोई अवैध अपात्र नाम भी सूची में न रहे। आयोग के सूत्रों ने बताया कि पूरे देश में चार साल में मतदाता सूची में का गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाने की योजना निर्धारित कर रखी है।

17 Aug 2025, 02:52:49 PM IST चुनाव आयोग क्या कह रहा चुनाव आयोग का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति है तो वह संबंधित राज्य के मतदाता पंजीयन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है। आयोग ने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी है कि यदि उन्हें अपने आरोपों में सच्चाई लगती है तो वह संबंधित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उस पर कार्यवाही की जाएगी।

17 Aug 2025, 02:50:47 PM IST वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मौजूदा वोटर लिस्ट्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वह इस मुद्दे को लगातार जोरशोर से उठा रहा हैं। हालांकि, आयोग इसे खारिज कर चुका है।