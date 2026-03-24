चुनाव आयोग की चिट्ठी पर भाजपा के स्टैंप से जमकर बवाल; विपक्ष बोला- कम से कम डेस्क तो अलग रखिए

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा है कि यह पूरी तरह एक लिपिकीय त्रुटि थी और इसे तुरंत सुधार लिया गया था। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दें पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा और आयोग दोनों पर सवाल उठाए हैं।

केरल में सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग का एक ऐसा पत्र सामने आया जिस पर भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई की मुहर लगी हुई थी। यह चिट्ठी सामने आते ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस ने सरकार को आयोग पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए।

आयोग के इस पत्र को सबसे पहले माकपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स शेयर किया। पार्टी के मुताबिक 19 मार्च 2019 को देश की राजनीतिक पार्टियों को भेजे गए एक पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में आयोग की आधिकारिक मुहर की जगह प्रदेश भाजपा की मुहर लगी हुई थी।

माकपा ने कसा तंज माकपा ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''क्या भाजपा ने अब सारे दिखावे छोड़ दिए हैं?'' पार्टी ने तंज कसते हुए कहा, ''यह कोई रहस्य नहीं है कि एक ही शक्ति केंद्र निर्वाचन आयोग और भाजपा, दोनों को नियंत्रित करता प्रतीत होता है। फिर भी, कम से कम दो अलग-अलग डेस्क की औपचारिकता तो बनाए रखें।'' पार्टी ने आरोप लगाया, ''मुहरें यूं ही बदली जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के पत्र पर भाजपा की मुहर! पुराने आरोप की तरह कि आप कोई भी बटन दबाएं, कमल ही दिखाई देता है- वैसा ही एक और 'संयोग' सामने आया है।''

माकपा ने दावा किया कि यह दस्तावेज कई पार्टियों को प्राप्त हुआ था और कम से कम दो प्राप्तकर्ताओं से इसका क्रॉस-वेरिफिकेशन किया गया''। पार्टी ने यह भी कहा कि ईमेल आयोग के एक आधिकारिक स्रोत से भेजा गया था।

आयोग ने क्या कहा? वहीं इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि यह पूरी तरह एक लिपिकीय त्रुटि'' थी और इसे तुरंत सुधार लिया गया था। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, ''हमारे संज्ञान में आया है कि निर्वाचन आयोग का एक पत्र, जिस पर भाजपा की मुहर लगी है, विभिन्न मलयालम समाचार चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसे तुरंत सुधार लिया गया था।''