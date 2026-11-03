जो जज SIR में अपील पर कर रहे सुनवाई; EC ने उन्हें ही दिया झटका? पहचान साबित करने को कहा

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने न्यायाधिकरण के जजों से एक निजी एजेंसी के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाने को कहा है।

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं की अपील पर फैसला सुनाने वाले जजों और चुनाव आयोग के बीच खींचतान चरम पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैनात न्यायाधिकरण के जजों से चुनाव आयोग ने अपनी खुद की पहचान साबित करने के लिए पैन (PAN) कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जमा करने का फरमान जारी किया है। चुनाव आयोग के इस कदम के विरोध में जजों ने पोर्टल पर काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते 21 सितंबर से अपीलों के निपटारे का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है।

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के SIR अपीलीय न्यायाधिकरणों के जजों द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन फीचर के कारण चुनाव आयोग के पोर्टल पर लॉग इन करने से इनकार करने के एक महीने से अधिक समय बाद, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते उनसे अपने पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त इन जजों ने 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ACEO) को पत्र लिखकर आधार ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता को हटाने का अनुरोध किया था। यह फीचर 21 सितंबर को तब जोड़ा गया था, जब चुनाव आयोग की महानिदेशक (IT) सीमा खन्ना ने जजों के सामने पोर्टल अपडेट के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया था।

37 लाख से अधिक मतदाताओं का भविष्य अधर में इस बीच, प्रशासनिक खींचतान की वजह से आम जनता का भविष्य अधर में लटक गया है। चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख मामलों का ही निस्तारण हो सका है। पिछले एक महीने से भी अधिक समय से जजों ने पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है और वे केवल ऑफलाइन मोड में ही काम कर रहे हैं। नतीजतन, लाखों मतदाता अपने मताधिकार की बहाली और नाम जुड़वाने या कटवाने के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं।

निजी एजेंसी, वीडियो सत्यापन और ₹2,300 का शुल्क विवाद की शुरुआत 21 सितंबर को हुई जब चुनाव आयोग ने पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) अनिवार्य कर दिया था। न्यायाधिकरण के जजों ने इसका विरोध किया। जजों के रुख को देखते हुए 24 सितंबर को न्यायाधिकरण के अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ACEO) को पत्र लिखकर आधार स्क्रीन हटाने की मांग की। इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने जजों को एक निजी एजेंसी के माध्यम से 'डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट' (DSC) बनाने के लिए कहा।

OTP और वीडियो के जरिए वेरिफिकेशन 28 अक्टूबर को एजेंसी द्वारा CEO को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए जजों को अपने पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र की रंगीन स्कैन कॉपी, एक रंगीन फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता, अधिकृत करने वाले व्यक्ति का सरकारी पहचान पत्र, और एक ऑथराइजेशन लेटर (प्राधिकरण पत्र) देना होगा। इस प्रक्रिया में जजों के फोन नंबर और ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए वेरिफिकेशन और एक "वीडियो वेरिफिकेशन" शामिल है, जिसके दौरान आवेदक को अपना असली पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार, प्रत्येक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कीमत 2,300 रुपये है।