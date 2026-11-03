जो जज SIR में अपील पर कर रहे सुनवाई; EC ने उन्हें ही दिया झटका? पहचान साबित करने को कहा
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने न्यायाधिकरण के जजों से एक निजी एजेंसी के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाने को कहा है।
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं की अपील पर फैसला सुनाने वाले जजों और चुनाव आयोग के बीच खींचतान चरम पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तैनात न्यायाधिकरण के जजों से चुनाव आयोग ने अपनी खुद की पहचान साबित करने के लिए पैन (PAN) कार्ड और सरकारी पहचान पत्र जमा करने का फरमान जारी किया है। चुनाव आयोग के इस कदम के विरोध में जजों ने पोर्टल पर काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते 21 सितंबर से अपीलों के निपटारे का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है।
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के SIR अपीलीय न्यायाधिकरणों के जजों द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन फीचर के कारण चुनाव आयोग के पोर्टल पर लॉग इन करने से इनकार करने के एक महीने से अधिक समय बाद, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते उनसे अपने पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त इन जजों ने 24 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ACEO) को पत्र लिखकर आधार ऑथेंटिकेशन की अनिवार्यता को हटाने का अनुरोध किया था। यह फीचर 21 सितंबर को तब जोड़ा गया था, जब चुनाव आयोग की महानिदेशक (IT) सीमा खन्ना ने जजों के सामने पोर्टल अपडेट के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया था।
37 लाख से अधिक मतदाताओं का भविष्य अधर में
इस बीच, प्रशासनिक खींचतान की वजह से आम जनता का भविष्य अधर में लटक गया है। चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख मामलों का ही निस्तारण हो सका है। पिछले एक महीने से भी अधिक समय से जजों ने पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है और वे केवल ऑफलाइन मोड में ही काम कर रहे हैं। नतीजतन, लाखों मतदाता अपने मताधिकार की बहाली और नाम जुड़वाने या कटवाने के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं।
निजी एजेंसी, वीडियो सत्यापन और ₹2,300 का शुल्क
विवाद की शुरुआत 21 सितंबर को हुई जब चुनाव आयोग ने पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) अनिवार्य कर दिया था। न्यायाधिकरण के जजों ने इसका विरोध किया। जजों के रुख को देखते हुए 24 सितंबर को न्यायाधिकरण के अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (ACEO) को पत्र लिखकर आधार स्क्रीन हटाने की मांग की। इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने जजों को एक निजी एजेंसी के माध्यम से 'डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट' (DSC) बनाने के लिए कहा।
OTP और वीडियो के जरिए वेरिफिकेशन
28 अक्टूबर को एजेंसी द्वारा CEO को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए जजों को अपने पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र की रंगीन स्कैन कॉपी, एक रंगीन फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल पता, अधिकृत करने वाले व्यक्ति का सरकारी पहचान पत्र, और एक ऑथराइजेशन लेटर (प्राधिकरण पत्र) देना होगा। इस प्रक्रिया में जजों के फोन नंबर और ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए वेरिफिकेशन और एक "वीडियो वेरिफिकेशन" शामिल है, जिसके दौरान आवेदक को अपना असली पैन कार्ड और सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार, प्रत्येक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कीमत 2,300 रुपये है।
क्या है मामले का बैकग्राउंड?
यह पूरा विवाद पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़ा है। इसी साल 20 फरवरी को तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार और चुनाव आयोग के बीच 'विश्वास की कमी' (trust deficit) को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को मतदाताओं की पात्रता तय करने का आदेश दिया था। तब न्यायिक अधिकारियों ने 60.06 लाख मतदाताओं के मामलों की जांच की और अंततः 27.16 लाख नामों को सूची से हटा दिया। 20 मार्च को, कोर्ट ने नामों को हटाने या शामिल करने के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला लेने के लिए ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) गठित करने का आदेश दिया था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।