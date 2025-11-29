SIR के बीच चुनाव आयोग ने दी खुशखबरी; BLO का मानदेय हुआ दोगुना, सुपरवाइजर-ERO की भी मौज
प्रेस नोट के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का मौजूदा मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। मतदाता सूची के संशोधन के लिए BLO को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो गया है।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण में जुटे फील्ड अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO), BLO सुपरवाइजर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AERO) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। यह बदलाव 2015 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है। ERO और AERO को अब तक कोई अलग से सम्मान राशि नहीं मिलती थी। आयोग का कहना है कि ये अधिकारी लोकतंत्र की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत के बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है।
प्रेस नोट के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) का मौजूदा मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। मतदाता सूची के संशोधन के लिए BLO को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो गया है। BLO सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये सालाना किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार AERO को 25,000 रुपये और ERO को 30,000 रुपये प्रतिवर्ष सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया है, जबकि पहले इन पदों पर कोई अलग से मानदेय नहीं था।
बिहार के BLOs को अतिरिक्त 6 हजार रुपये
इसके अलावा, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए BLO को अतिरिक्त 6 हजार रुपये का विशेष प्रोत्साहन भी मंजूर किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार यह कदम फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग के असिस्टेंट डायरेक्टर अपूर्व कुमार सिंह की ओर से हस्ताक्षरित प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट ही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। इसके लिए फील्ड अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम है। यह फैसला देशभर के लाखों BLO, सुपरवाइजरों और ERO-AERO के लिए खुशखबरी लाया है।