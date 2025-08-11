election commission calls opposition leader to office चुनाव आयोग करेगा विपक्षी नेताओं से बात, चिट्ठी लिखकर दिया टाइम; पर एक शर्त भी रखी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newselection commission calls opposition leader to office

चुनाव आयोग करेगा विपक्षी नेताओं से बात, चिट्ठी लिखकर दिया टाइम; पर एक शर्त भी रखी

चुनाव आयोग ने कहा कि आज दोपहर को चुनाव आयोग के सचिवालय में आप लोग आ सकते हैं। जयराम रमेश ने ही कई राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग से मांग की थी कि SIR समेत कई मसलों पर वार्ता के लिए समय दिया जाए। इसी पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने 12 बजे बुला लिया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 10:43 AM
share Share
Follow Us on
चुनाव आयोग करेगा विपक्षी नेताओं से बात, चिट्ठी लिखकर दिया टाइम; पर एक शर्त भी रखी

कांग्रेस की डिमांड पर चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे मुलाकात का वक्त दिया है। इस मीटिंग में 30 नेताओं को ही आयोग के दफ्तर में आने की परमिशन होगी और उनके वाहनों की डिटेल भी मांगी गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग ने एक लेटर लिखा है और बताया है कि आज दोपहर को चुनाव आयोग के सचिवालय में आप लोग आ सकते हैं। जयराम रमेश ने ही कई राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग से मांग की थी कि SIR समेत कई मसलों पर वार्ता के लिए समय दिया जाए। इसी पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने 12 बजे बुला लिया है।

इसके साथ एक शर्त भी रख दी है कि 30 से ज्यादा लोग मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। इसके अलावा उनके वाहनों के नंबर भी पहले से मुहैया करा दिए जाएं ताकि पार्किंग आदि की व्यवस्था हो सके। चुनाव आयोग की ओर से लिखे पत्र में मीटिंग का एजेंडा स्पष्ट नहीं है। बता दें कि विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है कि बिहार में आयोग की ओर से चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को खत्म किया जाए। राहुल गांधी तो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में एक लाख वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। इस पर एक एफिडेविट आयोग ने राहुल गांधी को भेजा था।

ये भी पढ़ें:ECI ने रद्द किया 334 दलों का रजिस्ट्रेशन, देश में अब 67 क्षेत्रीय पार्टियां
ये भी पढ़ें:तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी CM को 2 वोटर ID मामले में नोटिस, EC ने मांगा जवाब
ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग का ऐक्शन: यूपी के 115 राजनीतिक दलों को सूची से किया बाहर

इसमें कहा था कि हम आपके दावों की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पेपर पर साइन कर दीजिए। ऐसा इसलिए ताकि आपके दावे गलत पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। आज ही विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह ने मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि एक कमरे में बैठकर ही बीएलओ सबके फॉर्म भर देते हैं। उन्होंने कहा, 'एक कमरे में बैठकर बीएलओ सारे फर्जी फॉर्म भर रहे हैं। चुनाव आय़ोग का कहना है कि बहुत से लोग मर गए है, लेकिन उनकी लिस्ट नहीं दे रहा है। अब पूरे INDIA अलायंस के सांसदों ने संसद से आयोग तक मार्च का फैसला लिया है।'