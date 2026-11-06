SIR के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों के लिए एक और मौका, जानें कैसे जुड़वा सकते हैं नाम

जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को अपने ECINET डैशबोर्ड के जरिए ऐसे मतदाताओं के लिए पहले से भरे हुए गणना फॉर्म दोबारा तैयार करने को कहा गया है। BLO को इन लोगों से संपर्क कर फॉर्म पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को एक और मौका दिया है। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड समेत दिल्ली में ऐसे मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन करने की इजाजत दी है। यह फैसला उन लोगों के लिए है, जिन्हें गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन बाद में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट (ASDD) की कैटेगरी में डालकर उनका नाम मसौदा सूची से हटा दिया गया। आयोग ने 6 नवंबर को जारी पत्र में संबंधित राज्यों और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके तहत पात्र मतदाता अपना भरा हुआ गणना फॉर्म संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास जमा कर सकेंगे।

आयोग ने मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की जानकारी दोबारा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए हर मतदान केंद्र के हिसाब से लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सूचियों को संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और शहरी निकाय कार्यालयों के सूचना पट्ट पर फिर से लगाया जाएगा। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी इन्हें पढ़ने योग्य पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा। सूची में यह जानकारी भी दी जाएगी कि संबंधित मतदाता का नाम मसौदा सूची में शामिल क्यों नहीं हुआ।

BLO के पास फॉर्म पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को अपने ECINET डैशबोर्ड के जरिए ऐसे मतदाताओं के लिए पहले से भरे हुए गणना फॉर्म दोबारा तैयार करने को कहा गया है। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को इन लोगों से संपर्क कर फॉर्म पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए वे घर जाकर फॉर्म दे सकेंगे या उपलब्ध संपर्क जानकारी के आधार पर व्हाट्सऐप, ईमेल और एसएमएस के जरिए भी भेज सकेंगे। मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ईसीआईनेट ऐप से भी अपने पुराने मतदाता पहचान पत्र नंबर (EPIC) का इस्तेमाल कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।