BJP समर्थित उम्मीदवार को चुनें, तुरंत 10 लाख रुपये पाएं; केंद्रीय मंत्री का गांवों से वादा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने कहा कि सांसद होने के नाते उनके पास सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत निधि उपलब्ध है। संजय कुमार ने करीमनगर की जनता से बीआरएस और कांग्रेस के धोखे में न आने की अपील की और कहा कि केवल भाजपा ही निधि देगी।
केंद्रीय मंत्री एवं करीमनगर से सांसद बंदी संजय कुमार ने ग्राम पंचायत चुनावों में उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) समर्थित उम्मीदवार के जीताने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन गांवों को 10 लाख रुपये की निधि आवंटित की जाएगी। दिसंबर में तेलंगाना में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं।
मंत्री ने आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को चुनने वाली पंचायतों को धन देने का वादा किया था, लेकिन कोई धन नहीं दिया। उन्होंने मंगलवार देर रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में मतदाताओं से इस बार ऐसी चालों में न आने को कहा।
अपने पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘‘करीमनगर के गांव: भाजपा समर्थित उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुनें और विकास के लिए तुरंत 10 लाख रुपये पाएं। यदि करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में आपका गांव भाजपा समर्थित सरपंच को सर्वसम्मति से चुनता है, तो मैं उस गांव के विकास के लिए सीधे 10 लाख रुपये दूंगा- बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के।’’
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 'गलती से' विपक्षी उम्मीदवार जीतते हैं, तो नयी निधि नहीं मिलेगी और केंद्रीय निधि भी बंट सकती है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 11, 14 और 17 दिसंबर को तीन चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है।