सोना बना मौत की वजह, असहाय पति के सामने पत्नी की हत्या; 65 लाख के गहने चोरी

बेंगलुरू में एक महिला की लूटपाट के चक्कर में उसके असहाय पति के सामने ही गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी लगभग 65 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बेंगलुरु से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक लकवाग्रस्त पति के सामने ही उसकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दुख की बात यह है कि पत्नी का खून से लथपथ शरीर पति के पास ही पड़ा रहा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सके। घटना के बाद आरोपी करीब 65 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया।

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की पहचान 65 वर्षीय शोभा के रूप में हुई है। वह अपने पति रंगनाथ के साथ हिरापुर इलाके में रहती थीं। दंपत्ति की कोई संतान भी नहीं थी। बताया जाता है कि रंगनाथ पिचले 15 सालों से लकवाग्रस्त हैं और बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। इस दौरान शोभा ही उनकी पूरी देखभाल करती हैं।

पुलिस के मुताबिक हत्या का खुलासा तब हुआ जब रंगनाथ की फिजियोथैरेपी के लिए हर रोज आने वाला डॉक्टर उनके घर पहुंचा। यहां पर उन्होंने देखा कि शोभा का गला कटा हुआ है और वह अपने पति के पास ही बिस्तर पर मृत पड़ी थीं। रंगनाथ उनके बगल में ही लेटे हुए थे।

इस वीभत्स घटना को देखकर डॉक्टर सकपका गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। इसके बाद पुलिस ने वहां आकर जांच करनी शुरू कर दी। घटनास्थल से सामने आए एक वीडियो में शोभा का खून से सना शव बिस्तर पर दिख रहा है, जबकि रंगनाथ पास में लेटे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शोभा के पिता एक बड़े ज्वैलरी व्यापारी थे। इसी की वजह से उन्होंने बहुत सारा सोना पहन रखा था।

प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को तुरंत बाद मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा। आसपास के कैमरों में जांच करने के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को नंबर पता करके आगे की कार्रवाई की। कुछ ही देर बाद सबूतों के आधार पर पुलिस ने शिवकुमार नामक एक थोक दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह रात करीब 1:03 बजे घर में घुसा और रंगनाथ के सामने ही शोभा का गला रेत दिया। हत्या के बाद शिवकुमार ने घर में नकदी की तलाश की, लेकिन कुछ न मिलने पर उसने उनकी चेन, चूड़ियां और अन्य सोने के गहने उतार लिए। इनकी कीमत करीब 65 लाख थी।