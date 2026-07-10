खबरदार… अल-नीनो बिगाड़ेगा जायका और किसानों की माली हालत; CMFRI की बड़ी चेतावनी क्या? PMO तक बैठक

अल नीनो के अधिक प्रभावी होने के कारण सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका जताई जा रही है। IMD ने पिछले महीने कहा था कि जून सामान्य से अधिक गर्म रहा। जून का औसत अधिकतम तापमान 35.67 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.06 डिग्री अधिक था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से संबद्ध केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI) ने शुक्रवार को कहा कि अल नीनो की घटना से समुद्र में जबरदस्त उष्ण लहरें आ सकती हैं, जिससे अगले साल भारतीय 'ऑयल सार्डिन' मछली की उपलब्धता में भारी कमी आ सकती है। ICAR-CMFRI के निदेशक ग्रिनसन जॉर्ज ने कहा कि अल नीनो से जुड़ी उष्णता अक्टूबर-दिसंबर के दौरान बढ़ने की उम्मीद है और 2027 में अप्रैल-मई तक उत्तरी हिंद महासागर पर इसका असर महसूस होने की संभावना है। संस्थान की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने CMFRI में 'राष्ट्रीय मछली किसान दिवस' (कार्यक्रम) का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही।

CMFRI निदेशक ने कहा, ''इस साल ऑयल सार्डिन का स्टॉक भरपूर है, लेकिन अगर अनुमान के मुताबिक तापमान बढ़ता है, तो 2027 में इस संसाधन पर असर पड़ सकता है। खुले समुद्र की छोटी मछलियां, खासकर ऑयल सार्डिन, उष्णलहर और समुद्र के गर्म होने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली प्रजातियां हैं।'' उन्होंने कहा कि अल नीनो के असर से समुद्री मछली के कुल उत्पादन में भी कमी आएगी।

मछुआरों पर बुरा प्रभाव जॉर्ज ने कहा, ''मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि 2027 में अप्रैल और मई के दौरान समुद्री उष्णलहर, समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी और खारापन बढ़ने की संभावना है।'' उन्होंने कहा, ''लगातार बढ़ती गर्मी का प्रवाल भित्तियों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उनका क्षरण हो सकता है और रेड स्नैपर जैसी प्रवाल भित्ति से जुड़ी प्रजातियों की प्राकृतिक संख्या कम हो सकती है।'' उन्होंने कहा कि CMFRI इस साल ही मछुआरों और मछली पालने वालों को 'अल नीनो' से जुड़ी सलाह देगा एवं उनसे इस स्थिति के लिए तैयार रहने को कहेगा।

हीटवेव (लू) का खतरा भी बढ़ेगा दरअसल, वैश्विक मौसम एवं जलवायु एजेंसियों द्वारा आने वाले महीनों में अल नीनो की स्थिति मजबूत होने का अनुमान जताए जाने के बाद दुनिया भर, खासकर भारत में सूखे और अन्य चरम मौसमी घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत में सामान्य से कम मानसूनी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि अल नीनो की स्थिति पहले ही विकसित होने लगी है और इसके तेजी से प्रबल होने का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा, ''इससे दुनिया के कई क्षेत्रों में सूखे और भारी वर्षा की आशंका बढ़ जाएगी तथा स्थल और समुद्र, दोनों जगह हीटवेव (लू) का खतरा भी बढ़ेगा।''

भारत के लिए क्यों अहम? यह अनुमान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में जून के दौरान वर्षा में करीब 40 फीसदी की कमी दर्ज की गई। सबसे अधिक असर मध्य भारत पर पड़ा, जहां वर्षा में 50.4% की कमी रही। जून में देश में 1901 के बाद से पांचवीं सबसे कम (99.5 मिलीमीटर) वर्षा दर्ज की गई। स्थिति तब और चुनौतीपूर्ण बन गई, जब IMD ने 30 जून को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा कि जुलाई में पहले सात से 10 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के बावजूद पूरे महीने दीर्घावधि औसत (LPA) का केवल 94 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है।

अल नीनो के और मजबूत होने के आसार LPA से तात्पर्य किसी क्षेत्र में खास महीने या मौसम के दौरान 30 से 50 वर्षों की लंबी अवधि में दर्ज औसत वर्षा से है। आईएमडी एलपीए की गणना के लिए 1971 से 2020 की अवधि का उपयोग करता है। हालांकि, जुलाई के पहले आठ दिनों में देश में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई है। इस अवधि के लिए सामान्य वर्षा 65.1 मिलीमीटर है, जबकि देश में अब तक 1 जून से 9 जुलाई 2026 तक कुल 205 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्षा की कमी का खतरा पूरी तरह टल गया है। दरअसल, अल नीनो के और मजबूत होने के आसार के कारण यह कमी और बढ़ सकती है। आईएमडी जून में सामान्य से कम वर्षा के प्रमुख कारणों में अल नीनो को पहले ही शामिल कर चुका है।

क्या है अल नीनो? अल नीनो, एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) की तीन अवस्थाओं में से एक है। यह एक जलवायु परिघटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव के साथ वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है। अल नीनो के कारण भारत में मॉनसूनी वर्षा सामान्य से कम होती है और इससे वैश्विक तापमान बढ़ने का प्रभाव भी पड़ता है। इसके विपरीत अवस्था ला नीना आमतौर पर तापमान कम करने वाली मानी जाती है। ईएनएसओ की तीसरी अवस्था तटस्थ (न्यूट्रल) होती है।

फसलों की बुवाई पर गंभीर असर अल नीनो के और मजबूत होने से भारत में फसलों की बुवाई पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि देश में खरीफ की आधे से अधिक खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई में उल्लेखनीय कमी आई है। उसने कहा कि जून तक खरीफ फसलों की बुवाई का कुल रकबा 182.72 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 236.46 लाख हेक्टेयर की तुलना में 23 प्रतिशत कम है। धान के अलावा दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास की बुवाई भी जून 2025 की तुलना में कम रही।