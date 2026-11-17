अल नीनो और जलवायु परिवर्तन से खेती पर बढ़ते खतरे के बीच RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए 17 सूत्रीय मांगें रखी हैं। संगठन ने पीएम-किसान की राशि बढ़ाने, सूखा-बाढ़ झेलने वाले बीज आदि के लिए बजट मांगा है।

सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश से कैसे बचेगी खेती? भारतीय किसान संघ ने वित्त मंत्री को सौंपा 17 सूत्रीय प्लान (तस्वीर- AI जेनरेटेड)

अल नीनो, सूखा और बाढ़ जैसी मौसमी चुनौतियां आने वाले समय में किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। खेती पर मौसम की मार को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से खास पहल करने की मांग की है। संगठन चाहता है कि केंद्रीय बजट 2027-28 में जलवायु परिवर्तन से खेती को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। इसके तहत किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराने से लेकर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने तक के सुझाव दिए गए हैं, जो बदलते मौसम की चुनौतियों का सामना कर सकें।

भारतीय किसान संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बजट-पूर्व चर्चा में 17 सूत्रीय सुझाव सौंपे हैं। संगठन का कहना है कि खेती में मौसम का अनिश्चित मिजाज अब बड़ी चुनौती बन रहा है। कहीं सूखे की आशंका है तो कहीं बाढ़ और बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में किसानों को केवल राहत देने के बजाय खेती को बदलते मौसम के अनुकूल बनाने की जरूरत है।

अल नीनो, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए बजट की मांग भारतीय किसान संघ ने सरकार से मांग की है कि अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट रखा जाए। संगठन के मुताबिक, बदलते मौसम के कारण खेती की अनिश्चितता बढ़ रही है। इसका असर फसल उत्पादन और किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है।

संगठन ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के वास्ते बजट आवंटित करने का सुझाव दिया गया है। संगठन का मानना है कि सिंचाई की व्यवस्था मजबूत होने से सूखे और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

ऐसे बीज चाहिए जो सूखे और बाढ़ में भी दे सकें फसल बदलते मौसम में फसलों को बचाने के लिए भारतीय किसान संघ ने पारंपरिक बीजों को फिर से बढ़ावा देने की मांग की है। संगठन चाहता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के माध्यम से किसानों को ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएं, जो सूखे, बाढ़, खारेपन और कीटों तथा बीमारियों का सामना करने में सक्षम हों।

इनमें सुगंधित धान की पारंपरिक किस्में भी शामिल हैं। संगठन ने इन बीजों के संरक्षण, शुद्धिकरण, सुधार और वितरण के लिए अलग से बजट देने का सुझाव दिया है। भारतीय किसान संघ के मुताबिक, इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ टिकाऊ खेती और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

पीएम-किसान की रकम बढ़ाने और दालों की पूरी खरीद की मांग भारतीय किसान संघ ने किसानों की बढ़ती लागत का मुद्दा भी उठाया है। संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है। उसका कहना है कि खाद, बीज और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान की लागत बढ़ने के कारण किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद में भी बढ़ोतरी की जरूरत है।

संगठन ने देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार से दालों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके अलावा मक्का की खरीद, परिवहन, भंडारण और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए भी बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया है।

पराली प्रबंधन के लिए भी सरकार से मांगा पैसा दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बीच पराली प्रबंधन का मुद्दा भी भारतीय किसान संघ की मांगों में शामिल है। संगठन ने इसके लिए बजट में पर्याप्त राशि रखने का सुझाव दिया है। किसान संघ का मानना है कि पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किसानों को जरूरी संसाधन और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि फसल अवशेषों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके।

इससे पहले संगठन पराली के मामलों में किसानों पर लगाए गए जुर्माने और दर्ज एफआईआर वापस लेने तथा फसल अवशेषों की सरकारी खरीद के लिए एमएसपी जैसी व्यवस्था बनाने की मांग भी कर चुका है।

जैविक खेती और देसी गायों को बढ़ावा देने का सुझाव भारतीय किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक बजट की मांग की है। संगठन चाहता है कि जैविक उत्पादों की खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए अलग बाजार व्यवस्था विकसित की जाए। इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल देसी गायें पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है।

संगठन ने खाद्यान्न में रासायनिक अवशेषों की जांच के लिए जिला स्तर पर परीक्षण केंद्र बनाने की मांग भी रखी है। इसके अलावा सरसों की खेती बढ़ाने, कपास उत्पादन में सुधार और जंगली तथा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए भी बजट में प्रावधान करने की बात कही है।

बजट में क्या कदम उठाती है सरकार, किसानों की नजर भारतीय किसान संघ की 17 सूत्रीय मांगों में किसानों की तत्काल आर्थिक मदद से लेकर खेती को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने तक कई सुझाव शामिल हैं। अब इन मांगों पर सरकार के रुख और आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में होने वाले प्रावधानों पर नजर रहेगी। खास बात यह है कि संगठन ने केवल फसल नुकसान के बाद राहत देने की मांग नहीं की है, बल्कि बीज, सिंचाई, भंडारण और बाजार व्यवस्था को मजबूत करके खेती को भविष्य की मौसमी चुनौतियों के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया है।

किसानों पर अल नीनो की मार का खतरा! गेहूं से लेकर दाल तक बिगड़ सकता है उत्पादन मौसम का बदलता मिजाज अब किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कहीं बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है तो कहीं बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी का संकट खड़ा हो रहा है। इस बीच प्रशांत महासागर में तेजी से मजबूत हो रहा अल नीनो भारत की खेती के लिए नई चिंता बन गया है। इसका असर आने वाले महीनों में मौसम, पानी की उपलब्धता और फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश में रबी सीजन की बुवाई चल रही है और गेहूं, सरसों तथा दलहन जैसी फसलों के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी और सिंचाई का पानी बेहद जरूरी है।

हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 225 जिलों के लिए रबी फसल का आकस्मिक प्लान तैयार किया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार प्रशांत महासागर में इस समय बहुत मजबूत अल नीनो की स्थिति बनी हुई है। इसके नवंबर-दिसंबर 2026 तक बने रहने की संभावना जताई गई है।

क्या होता है अल नीनो, जिससे किसानों की बढ़ जाती है चिंता? अल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ी एक मौसमी जलवायु घटना है। सामान्य तौर पर भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है। इससे समुद्र और वायुमंडल के बीच चलने वाला सामान्य मौसमी संतुलन प्रभावित होता है। नतीजतन दुनिया के कई हिस्सों में बारिश और तापमान का पैटर्न बदल सकता है।

भारत के लिहाज से इसकी सबसे ज्यादा चर्चा मानसून के कारण होती है। अल नीनो की स्थिति में भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार अल नीनो आने पर भारत में सूखा ही पड़ेगा। इसका असर इसकी तीव्रता, अवधि, समुद्र की अन्य परिस्थितियों और क्षेत्रीय मौसम पर निर्भर करता है।