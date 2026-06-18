अल नीनो ने रोकी बरसात, मॉनसून कमजोर; खेती से लेकर कंस्ट्रक्शन तक पर असर
भारत में मॉनसून की शुरुआत बेहद कमजोर हुई है। अगर बारिश सामान्य से कम होती है तो इसका बहुत बड़ा असर फसलों और उद्योग पर पड़ना तय है। ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में संकट पैदा हो सकता है।
भारत में मॉनसून की शुरुआत बेहद कमजोर हुई है। अगर बारिश सामान्य से कम होती है तो इसका बहुत बड़ा असर फसलों और उद्योग पर पड़ना तय है। ऐसे में भारत के लिए आने वाले समय में संकट पैदा हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार तक पूरे देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 40 फीसदी कम रही। मॉनसून का सीजन जून से सितंबर तक रहता है और देश भर में सालाना बरसात इसी दौरान होती है। लेकिन मॉनसून की धीमी रफ्तार चावल से लेकर सोयाबीन तक की फसलों पर असर डाल सकती है। इसके अलावा यह कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी बड़ा असर डालने वाला है।
मौसम पर नकारात्मक असर
यह दिखाता है कि अल नीनो पूरी दुनिया के मौसम पर कैसे नकारात्मक असर डाल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यही पैटर्न रहा तो दक्षिण एशिया में सूखा पड़ सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अभी तक सबसे मजबूत हो सकता है। मौजूदा मौसम मॉडल फिलहाल जुलाई और अगस्त में भारत के खासकर उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में असामान्य सूखेपन की संभावना दिखा रहे हैं। एट्मोस्फेरिक G2 के मौसम विज्ञानी ताकाहिसा निशिकावा ने बताया कि हम अभी ऐसा कोई संकेत नहीं देख रहे हैं जो मौजूदा राष्ट्रीय स्तर पर हुई बारिश के नुकसान को सामान्य स्तर तक वापस लाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। उन्होंने कहाकि अपेक्षित सुधार अधिकतर अस्थायी या क्षेत्रीय बढ़ोतरी जैसा दिखता है, न कि मॉनसून की पूरी तरह से सामान्य स्थिति जैसा।
लेकिन एक अच्छी खबर
हालांकि अच्छी खबर यह है कि अगले हफ्ते बारिश में थोड़ी सुधार हो सकती है। इसे नम दक्षिण-पश्चिमी हवाओं से मदद मिलेगी जो मॉनसून को जुलाई की शुरुआत तक उत्तर की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के और अधिक हिस्सों में प्रवेश करने वाला है। मौसम विभाग ने कहाकि जून 25 से शुरू होने वाले हफ्ते में मॉनसून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा यह मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों में भी पहुंचेगा। लेकिन कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के अलावा देश भर में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है।
बारिश पर निर्भर खेती
गौरतलब है कि भारत में मॉनसूनी बरसात पूरे देश में होती है। यह देश की कृषि और ऊर्जा उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में चावल, चीनी और कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इसके लिए किसान अपने खेतों को सींचने के लिए मौसमीबारिशों पर निर्भर रहते हैं। अगर फसलें खराब हुईं तो निर्यात पर प्रतिबंध लग सकता है और इससे किसानों को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। कम बारिश के चलते विभिन्न विभाग भी सतर्कता बरतने लगे हैं। मुंबई के जल प्राधिकरण ने हाल ही में निर्माण स्थलों को पानी की सप्लाई रोक दी है। 12 साल में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। इसके अलावा व्यवसायों, फैक्ट्रियों और खेल क्लबों में भी पानी की सप्लाई कम कर दी गई है। स्विमिंग पूल को पानी देना बंद कर दिया गया है।
विशेषज्ञों के मुताबिक खराब मॉनसून की शुरुआत हमारे फसल-मौसम अलर्ट में पहले ही दिख रही है। इसमें भारत के सोयाबीन और मूंगफली क्षेत्रों के लिए गंभीर सूखे का अलर्ट है। बता दें कि किसान बुआई के लिए तैयार हैं। ऐसे में जल्दी बारिश होती है तो फसलों की हालत में सुधार आ सकता है। वहीं, सरकारी पूर्वानुमान दशकों में सबसे कमजोर मॉनसून की तरफ इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत अल नीनो कमजोर और असमान भारतीय मॉनसून का खतरा बढ़ाता है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।