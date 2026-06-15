Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आ गया अल नीनो, बारिश पर लगेगा ग्रहण, सूखे जैसे हालात; किन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अल-नीनो की वजह से ग्रामीण इलाकों में सूखा जैसी स्थिति बनती है, तो इसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय को आश्वासन भी दिया है।

आ गया अल नीनो, बारिश पर लगेगा ग्रहण, सूखे जैसे हालात; किन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर?

El Nino: प्रशांत महासागर में अल-नीनो के हालात पैदा होने से भारत की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। देशभर में मॉनसून की रफ्तार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यही नहीं अल नीनो का प्रकोप मॉनसून के बाद भी जारी रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डायरेक्टर जनरल डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने हाल ही में एक बयान में बताया है कि सितंबर के अंत तक अल-नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। हालांकि उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि हालात से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही अपील की है।

गौरतलब है कि अल नीनो अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इस दौरान प्रशांत महासागर की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। इसकी वजह से मॉनसून प्रभावित होता है और भारत में कम बारिश होने की वजह से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में प्रशांत महासागर न्यूट्रल फेज से निकलकर अल नीनो में पूरी तरह प्रवेश कर रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस साल इसे 'सुपर अल नीनो' का नाम भी दे रहे हैं और इसका असर साल के अंत तक देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:क्या होता है अल नीनो? मॉनसून पर इसका कैसा असर, जानें इस साल कितनी होगी बारिश

सितंबर के अंत में दिखेगा विकराल रूप

IMD के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया कि आने वाले दिनों में अल नीनो का कैसा असर दिखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की शुरुआत में अल-नीनो का कम असर दिखेगा। इसके बाद सितंबर के अंत तक इसके ज्यादा मजबूत होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें:मॉनसून के लिए काल बनकर आ रहा अल नीनो; बारिश नहीं, इस बार सूखा पड़ सकता है

उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। वहीं गुजरात, राजस्थान से लेकर ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वे इलाके जहां सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, वहां बारिश कम होने की वजह से फसलों पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया। महापात्रा ने कहा, "हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जानकारी है और कई एजेंसियां ​​भी कदम उठा रही हैं। हमें सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। जब ​​चेतावनी जारी की जाए, तो हमें समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए।"

क्या बोले कृषि मंत्री?

इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश के लोगों को भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा, “इस साल देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से काफी बेहतर है। यह खरीफ की फसलों के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा।” इससे पहले सरकार ने किसानों और खेती-बाड़ी सेक्टर को अल नीनो के असर से बचाने के लिए पहले ही एक्शन प्लान शुरू कर दिए हैं। केंद्र ने उन राज्यों और जिलों में खास निगरानी का निर्देश दिया है जहां कम बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:'गॉडजिला अल नीनो क्या है? जो तेजी से आ रहा भारत की ओर; खेती पर मंडराया महाखतरा

बढ़ सकती है महंगाई

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अल-नीनो के कारण ग्रामीण इलाकों में सूखा जैसी स्थिति बनती है, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और पड़ेगा। ऐतिहासिक रूप से, भारत मे सूखे या खराब मॉनसून का सीधा संबंध अल नीनो से रहा है। IMD के शुरुआती पूर्वानुमानों के मुताबिक इस साल सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश कम होने से धान, दालें, मक्का और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अल नीनो के प्रभाव के कारण देश के कई हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Weather Monsoon
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।