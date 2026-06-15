आ गया अल नीनो, बारिश पर लगेगा ग्रहण, सूखे जैसे हालात; किन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अल-नीनो की वजह से ग्रामीण इलाकों में सूखा जैसी स्थिति बनती है, तो इसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय को आश्वासन भी दिया है।

El Nino: प्रशांत महासागर में अल-नीनो के हालात पैदा होने से भारत की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। देशभर में मॉनसून की रफ्तार पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यही नहीं अल नीनो का प्रकोप मॉनसून के बाद भी जारी रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डायरेक्टर जनरल डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने हाल ही में एक बयान में बताया है कि सितंबर के अंत तक अल-नीनो की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। हालांकि उन्होंने लोगों से यह अपील भी की है कि हालात से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही अपील की है।

गौरतलब है कि अल नीनो अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इस दौरान प्रशांत महासागर की सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। इसकी वजह से मॉनसून प्रभावित होता है और भारत में कम बारिश होने की वजह से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में प्रशांत महासागर न्यूट्रल फेज से निकलकर अल नीनो में पूरी तरह प्रवेश कर रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस साल इसे 'सुपर अल नीनो' का नाम भी दे रहे हैं और इसका असर साल के अंत तक देखने को मिल सकता है।

सितंबर के अंत में दिखेगा विकराल रूप IMD के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया कि आने वाले दिनों में अल नीनो का कैसा असर दिखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की शुरुआत में अल-नीनो का कम असर दिखेगा। इसके बाद सितंबर के अंत तक इसके ज्यादा मजबूत होने की आशंका है।

उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। वहीं गुजरात, राजस्थान से लेकर ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वे इलाके जहां सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, वहां बारिश कम होने की वजह से फसलों पर ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया। महापात्रा ने कहा, "हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जानकारी है और कई एजेंसियां ​​भी कदम उठा रही हैं। हमें सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। जब ​​चेतावनी जारी की जाए, तो हमें समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए।"

क्या बोले कृषि मंत्री? इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश के लोगों को भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा, “इस साल देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से काफी बेहतर है। यह खरीफ की फसलों के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा।” इससे पहले सरकार ने किसानों और खेती-बाड़ी सेक्टर को अल नीनो के असर से बचाने के लिए पहले ही एक्शन प्लान शुरू कर दिए हैं। केंद्र ने उन राज्यों और जिलों में खास निगरानी का निर्देश दिया है जहां कम बारिश होने की संभावना है।