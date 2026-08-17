एकनाथ शिंदे कांग्रेस में आने वाले थे, पूर्व सांसद का बहुत बड़ा दावा

पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई का कहना है कि एकनाथ शिंदे कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के भी कांग्रेस में आने की कोशिशों के दावे का समर्थन किया है।

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का कहना है कि गोपीनाथ मुंडे के कांग्रेस में आने की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन वह शामिल नहीं सके। (Photo- ANI)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शिंदे कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, इस पर शिवसेना प्रमुख ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व CM पृथ्वीराज चव्हाण का दावा सही है कि दिवंगत गोपीनाथ मुंडे भी कांग्रेस में एंट्री लेने की तैयारी कर रहे थे। मुंडे का साल 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था।

दलवई ने कहा, 'बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि उनका सब हो गया था। आने का तय सब हो गया था। आखिर में सोनिया जी को मिलने के लिए जा रहे थे, तब अहमद पटेल साहब का फोन आया कि आप पहले इस्तीफा दो, फिर चुनाव करके आ जाइए। इसलिए वह आ नहीं पाए। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने बहुत गलती की। पृथ्वीराज चव्हाण साहब का कहना बिल्कुल बराबर है।'

एकनाथ शिंदे को लेकर दावा कांग्रेस नेता का दावा है कि शिंदे भी कांग्रेस का हिस्सा बनने वाले थे। हालांकि, उन्होंने इसपर विस्तार से बात नहीं की। उन्होंने कहा, 'यही बात एकनाथ शिंदे जी की भी थी। एकनाथ शिंदे जी भी कांग्रेस में आना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने आने नहीं दिया।'

क्या बोले थे पृथ्वीराज चव्हाण टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को सतारा में उन्होंने कहा, 'जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हमने उनके (पंकजा के) पिता को कांग्रेस में लाने का फैसला किया था और सोनिया गांधी से मंजूरी भी ले ली थी। मुंडे मंत्री पद चाहते थे क्योंकि उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता और उन्हें डर था कि नागपुर के बीजेपी नेता उनके खिलाफ काम करेंगे।'

उन्होंने दावा किया था कि मुंडे भाजपा में खुश नहीं थे और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। उन्होंने कहा था, 'वह मुझसे गुप्त रूप से दिल्ली मिलने पहुंचे थे। महाराष्ट्र सदन में रहने के बजाए मैं एक होटल में रुका। हमने अहमद पटेल के साथ गोपनीय बैठकें की। मुंडे उस समय नाखुश थे।'

क्यों नहीं हो पाए शामिल चव्हाण ने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विपक्ष के किसी भी नेता को सीधे शामिल कराने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि इसके चलते ही पार्टी बदलने का प्लान सफल नहीं हो सका था।