अविभाजित शिवसेना में साथ रहे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व CM उद्धव ठाकरे के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शिंदे ने कहा कि उद्धव मीडिया में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं।

शिवसेना के दोनों गुटों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़े आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि उन्हें शाह के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा है कि ठाकरे मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि गृहमंत्री दिवंगत अजित पवार से माफी मांग लेते तो अच्छा होता।

दरअसल, सोमवार को पुणे में अमित शाह ने जिला परिषद कार्यालय के एक कार्यक्रम में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। तब उन्होंने कहा था कि पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए बड़ा नुकसान है। अब इसपर उद्धव ठाकरे के आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही अजित पवार पर 70 हजार के घोटाले के आरोप लगाकर जीना दूभर कर दिया था।

एकनाथ शिंदे हो गए नाराज एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा, 'जिन लोगों ने 2019 में महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ जनता के साथ झूठ बोला। महाराष्ट्र के 13.5 करोड़ जनता के साथ झूठ बोला और जिन्होंने भाजपा शिवसेना को वोट दिया था, उनके साथ झूठ बोला और धोखा भी दिया और पीठ में खंजर भी घोंप दिया महाराष्ट्र की जनता के साथ। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन था, तो भाजपा की पीठ में भी खंजर मार दिया उन्होंने। इनको अमित भाई के ऊपर बोलने का क्या नैतिक अधिकार है।'

उन्होंने कहा, ‘सबसे बड़े झूठे कौन हैं। जिन्होंने 13.5 करोड़ जनता का विश्वासघात किया और कुर्सी हथियाने के लिए मित्र पक्ष को छोड़कर दूसरे के साथ। क्या बोलते हैं कि शादी किसके साथ और बाद में दूसरे के साथ। उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अभी उनको मोदी जी और अमित भाई के ऊपर ही टिप्पणी करने के बाद सुर्खियां मिलती हैं। इसलिए बड़े लोगों के ऊपर, केंद्रीय गृहमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो हेडलाइन बनेगी। अभी उनको मीडिया में बने रहना है।’

बोले- मोदी और शाह ने बालासाहब ठाकरे का सपना पूरा किया

उन्होंने इस दौरान जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जिन्होंने 370 हटाया कश्मीर का, जो हमारे बालासाहब ठाकरे जी का सपना था। आज बालासाहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। राम मंदिर बनाना, ये बालासाहब ठाकरे जी का सपना था। ये काम पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित भाई ने किया। उनका अभिनंदन करने के बजाए उन्हें गालियां दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग-अलग तरीके से निचले स्तर पर जाकर आरोप लगा रहे हैं। गृहमंत्री जी की बदनामी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और देश की जनता समझदार है।'

क्या बोले थे उद्धव ठाकरे ठाकरे ने कहा था, ‘मुझे तो एक अपेक्षा थी कि कल जिन हाथों से अजित दादा की प्रतिमा उसका अनावरण हुआ, वह अमित शाह जी थे। तो उसके बाद अजित पवार जी के सामने अपना नाक रगड़कर माफी मांगते तो अच्छा होता। क्योंकि यही थे, जिन्होंने जब अजित पवार थे तो उन्हें 70 हजार करोड़ का घोटाला किया ऐसे आरोप लगाए थे। अब बेशर्मी से प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेशर्म। ऐसे लोगों के हाथ में देश रहना बुरी बात है।’