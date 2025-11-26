गुंडों जैसे काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा; BJP मंत्री के आरोप

संक्षेप: महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 51 प्रतिशत से अधिक मत प्रतिशत के साथ अधिकतम सीट पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि यदि सहयोगियों के बीच कोई मतभेद हैं, तो उन्हें चुनाव परिणामों के बाद सुलझा लिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रक्षा खडसे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जलगांव जिले के मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को डरा-धमका रहे हैं। उनका यह दावा ‘महायुति’ के दोनों सहयोगियों के बीच तनाव को उजागर करता है।

खडसे ने संवाददाताओं से कहा, 'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखिए। वे लोगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है।'

रावेर सीट से सांसद खडसे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ‘गैरकानूनी कृत्यों’ में शामिल लोगों को बढ़ावा दे रहा है। खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री ने कहा, 'वे गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मेरी बेटी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।'

उन्होंने कहा कि मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब यह शिंदे खेमे के पास चला गया है। खडसे ने याद दिलाया कि उनके ससुर एकनाथ खडसे ने भाजपा के सदस्य रहते हुए इस सीट से कई बार जीत हासिल की थी। शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने 2024 के चुनावों में मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।

खडसे पर पलटवार करते हुए विधायक पाटिल ने कहा कि वह सुलह के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ‘गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन वह रुक गई और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अगर यह वास्तविक भाजपा होती, तो वह (उम्मीदवार) चुनाव नहीं लड़ते।

