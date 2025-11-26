Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsEknath Shinde Shiv Sena worker is acting like goons alleges BJP minister Raksha Khadse
गुंडों जैसे काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा; BJP मंत्री के आरोप

गुंडों जैसे काम कर रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, मेरी बेटी ने भुगता खामियाजा; BJP मंत्री के आरोप

संक्षेप:

महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 51 प्रतिशत से अधिक मत प्रतिशत के साथ अधिकतम सीट पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि यदि सहयोगियों के बीच कोई मतभेद हैं, तो उन्हें चुनाव परिणामों के बाद सुलझा लिया जाएगा।

Wed, 26 Nov 2025 08:43 AMNisarg Dixit भाषा
केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रक्षा खडसे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता जलगांव जिले के मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को डरा-धमका रहे हैं। उनका यह दावा ‘महायुति’ के दोनों सहयोगियों के बीच तनाव को उजागर करता है।

खडसे ने संवाददाताओं से कहा, 'उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को देखिए। वे लोगों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है।'

रावेर सीट से सांसद खडसे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ‘गैरकानूनी कृत्यों’ में शामिल लोगों को बढ़ावा दे रहा है। खेल एवं युवा मामलों की राज्य मंत्री ने कहा, 'वे गुंडों की तरह काम कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं। मेरी बेटी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।'

उन्होंने कहा कि मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब यह शिंदे खेमे के पास चला गया है। खडसे ने याद दिलाया कि उनके ससुर एकनाथ खडसे ने भाजपा के सदस्य रहते हुए इस सीट से कई बार जीत हासिल की थी। शिवसेना उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने 2024 के चुनावों में मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।

खडसे पर पलटवार करते हुए विधायक पाटिल ने कहा कि वह सुलह के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ‘गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन वह रुक गई और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अगर यह वास्तविक भाजपा होती, तो वह (उम्मीदवार) चुनाव नहीं लड़ते।

चुनाव के बाद सुलझाएंगे, भाजपा बोली

राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होंगे, जबकि परिणाम तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। बावनकुले ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जहां भी ‘महायुति’ के घटक दल गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Eknath Shinde Maharashtra News
