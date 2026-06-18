लोकसभा का नंबरगेम बदलेंगे एकनाथ शिंदे, NDA में बनेंगे पावरफुल; देखें सीटों का गणित
Lok Sabha Seats: शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस में फूट के बाद सांसदों का दलबदल लोकसभा में सीटों का गणित भी बदल सकता है। कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के राजनीतिक कद पर होगा।
Lok Sabha Seats: उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। इसके ताजा संकेत गुरुवार को हुई संसदीय दल की बैठक से मिले हैं, जहां पार्टी के 6 सांसद अनुपस्थित रहे। महाराष्ट्र से शुरू हुई इस बगावत का मैदान राजधानी दिल्ली बना और कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिल सकता है।
NDA की ताकत बढ़ेगी
लोकसभा में 293 सांसदों के समर्थन वाले सत्तारूढ़ एनडीए का आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की मदद के बाद 300 पार पहुंचने वाला है। वहीं, अगर शिवसेना यूबीटी में फूट होती है और 6 सांसद पाला बदलते हैं, तो इसका फायदा भी एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि ये लोकसभा सदस्य शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने की योजना बना रहे हैं।
एकनाथ शिंदे होंगे और पावरफुल
साल 2022 में जब शिंदे बगावत कर आए थे, तब भाजपा के साथ सत्ता बनाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि, 2024 विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदली और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। वहीं, शिंदे को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। दरअसल, चुनाव में भाजपा को 132 और शिवसेना को 57 सीटें मिली थीं। वहीं, इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना यूबीटी 42 सीटों वाले राज्य में 9-9 पर सिमट गए थे। जबकि, शिंदे सेना को 7 सीटें मिली थीं।
अब अगर 6 सांसद टूट कर शिवसेना में आते हैं, तो पार्टी की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच जाएगी। साथ ही केंद्र में NDA में भी उनकी स्थिति मजबूत होगी। फिलहाल, सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जिसके 240 सांसद हैं। वहीं, दूसरे स्थान पर अचानक चर्चा में आई एनसीपी पहुंच सकती है, जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से 20 सांसदों पर पहुंच गई है।
गठबंधन में तीसरे स्थान पर तेलुगु देशम पार्टी है। वहीं, अगर शिंदे की पार्टी 13 सांसदों का समर्थन हासिल कर लेती है, तो एनडीए में चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। कहा जा रहा है कि इसके चलते सरकार में उसकी स्थिति और मजबूत होगी।
कैसे होगा असर
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में राजनीतिक जानकार और मुंबई यूनिवर्सिटी के रिसर्च असिस्टेंट संजय पाटिल इसकी वजह बताते हैं। उन्होंने कहा, 'तुरंत नुकसान उद्धव ठाकरे का ही होगा, लेकिन बड़ा राजनीतिक असर कहीं और होगा। अगर शिंदे की संख्या संसद में बढ़ती है तो प्रदेश भाजपा उन्हें वैसे ही नहीं देख पाएगी, जैसे विधानसभा चुनाव के बाद देख रही थी।'
शिवसेना एक नेता ने अखबार को बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के ताकतवर रूप से उभरने के बाद लोगों ने शिंदे की राजनीति को खत्म मान लिया था। उन्होंने कहा, 'लेकिन शिंदे ने एकबार फिर दिखा दिया है कि वह तब खेल बदलना जानते है, जब लोग सोचें कि जंग खत्म हो चुकी है। शिंदे ने मास्टरस्ट्रोक चला है।' कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि दिल्ली में हो रहे घटनाक्रम बताते हैं कि शिंदे एनडीए के अहम रणनीतिकारों में शामिल हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें