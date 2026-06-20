देवेंद्र फडणवीस से अनबन की खबरों पर क्या बोले एकनाथ शिंदे, पीएम मोदी की जमकर तारीफ
शिवसेना (UBT) में टूट की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासाहेब के सपनों को पूरा किया है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही।
शिवसेना (UBT) के सांसदों की बगावत और शिंदे सेना में शामिल होने की अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पार्टी की बैठक में इसके लिए एक खास प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गईं। प्रस्ताव में कहा गया कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने जो सपने देखे थे उन्हें पीएम मोदी ने पूरा किया है।
पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश के लिए पीएम मोदी के यागदानों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किा गया है। उन्होंने कहा कि इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में होने के बाद उनपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दोनों ही बालासाहेब ठाकरे का सपना थे।
अमित शाह की भी जमकर तारीफ
एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार के कामकाज की बिना सिर पैर के आलोचना करते हैं, जनता उन्हें अपनी जगह दिखा देती है। सीएम फडमवीस और शिंदे के बीच खींचतान की अटकलों को कारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर रहना है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और वह खुद दोनों मिलकर विकास के अजेंडे पर काम कर रहे हैं।
उद्धव सेना में बगावत पर क्या बोले शिंदे
उद्धव सेना में बगावत को लेकर शिंदे ने कहा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि स बात पर आत्ममंथन किया जाना चाहिए कि लोग उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। ठाकरे का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि भेड़िया, बाघ की खाल ओढ़ लेने से बाघ नहीं बन जाता। शिंदे ने यह भी दावा किया कि 'महायुति' विधान परिषद के चुनावों में सभी 17 सीटें जीतेगी, जिनके लिए गुरुवार को वोटिंग हुई थी।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) इस समय गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। पार्टी के नौ लोकसभा सदस्यों में से छह- संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-आष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल होने की संभावना है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें